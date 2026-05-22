В Чехии призвали готовиться к войне с Россией

Глава Генштаба Чехии Рехка призвал готовиться к войне с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Рехка в интервью изданию Politico сделал резкое заявление о необходимости военного планирования. По словам командующего, европейским странам следует осознать текущие риски, передает РИА «Новости».

«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно – начинайте готовиться к войне с Россией», – подчеркнул офицер.

Помимо призывов к всесторонней подготовке, чешский главнокомандующий открыто поддержал перспективу вступления Украины в НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году чешский Генеральный штаб допустил отправку военных инструкторов на Украину.

В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против нашей страны.

В феврале министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал сограждан готовиться к вооруженному конфликту.