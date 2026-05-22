Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Глава Генштаба Чехии Рехка призвал готовиться к войне с Россией
Глава Генштаба Чехии Карел Рехка назвал Москву «угрозой» безопасности и порекомендовал начать подготовку к масштабному конфликту, поддержав интеграцию Киева в Североатлантический альянс.
Рехка в интервью изданию Politico сделал резкое заявление о необходимости военного планирования. По словам командующего, европейским странам следует осознать текущие риски, передает РИА «Новости».
«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно – начинайте готовиться к войне с Россией», – подчеркнул офицер.
Помимо призывов к всесторонней подготовке, чешский главнокомандующий открыто поддержал перспективу вступления Украины в НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году чешский Генеральный штаб допустил отправку военных инструкторов на Украину.
В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против нашей страны.
В феврале министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал сограждан готовиться к вооруженному конфликту.