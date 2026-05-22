Экс-заместитель Службы госбезопасности Грузии задержан за взятку

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В апреле 2024 года Ахобадзе потребовал взятку в 500 тыс. лари (185 тыс. долларов) от частного предпринимателя, у которого возникли проблемы с ввозом незадекларированной наличности – 40 млн рублей – в Грузию из России.

Через посредника Ахобадзе получил половину суммы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года был задержан бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, занимавший этот пост до апреля прошлого года в течение шести лет. Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, включая получение взяток и создание незаконных кол-центров, доходы от которых направлялись грузинской оппозиции.

Лилуашвили грозит до 15 лет лишения свободы, судебный процесс против него продолжается.