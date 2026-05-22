  • Новость часаЛавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»
    Минсельхоз поручил регионам нарастить применение агродронов
    Лукашенко: Я никак не реагирую на болтовню из Киева
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    Львова-Белова: Под завалами колледжа в Старобельске могут оставаться 18 детей
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО
    Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР
    Американист объяснил решение США направить 5 тыс. солдат в Польшу
    Кремль опроверг слухи о дедлайне окончания спецоперации
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    9 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    0 комментариев
    22 мая 2026, 14:57 • Новости дня

    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц обвинили в мошенничестве при реализации проекта, посвященного Аристотелю; в самом научном учреждении прошли обыски, пишут СМИ.

    Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

    Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

    Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

    Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

    Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

    А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    Комментарии (18)
    22 мая 2026, 00:59 • Новости дня
    Зона отчуждения ЧАЭС стала убежищем для множества крупных диких животных

    Tекст: Антон Антонов

    Чернобыльская зона отчуждения оказалась одним из мест обитания крупных диких млекопитающих, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Proceedings Лондонского Королевского общества.

    Крупные закрытые территории привлекают больше зверей, включая уникальных лошадей Пржевальского, благодаря минимальному вмешательству человека в естественную среду обитания. Исследователи выяснили, что популяция крупных млекопитающих на зараженных территориях превышает показатели других украинских заповедников, передает РИА «Новости».

    «Результаты показали, что более крупные и менее подверженные влиянию человека охраняемые зоны продемонстрировали более высокий показатель разнообразия млекопитающих», – говорится в публикации.

    Выводы основаны на записях с фотоловушек, установленных в Полесье в 2020-2021 годах. Камеры зафиксировали более десяти видов животных, среди которых благородные олени, рыси, медведи и волки. Наибольшее число снимков получено именно на закрытой территории.

    Например, благородный олень появлялся в объективах 11 719 раз, тогда как в соседнем Древлянском заповеднике – лишь 554 раза. Лошадь Пржевальского встречалась исключительно в зоне отчуждения. Ученые связывают это со строгим соблюдением ограничений и отсутствием людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за 40 лет после аварии зона отчуждения вокруг ЧАЭС стала уникальным природным заповедником, где природа восстанавливается, а популяции диких животных увеличились. При этом серьезных негативных эффектов радиации на животных не отмечено.

    Испанские исследователи обнаружили у местных лягушек защитную темную окраску из-за повышенного содержания меланина.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    На Украине похитили миллионы долларов на закупках питания для ВСУ

    На Украине похитили 1,6 млн долларов на закупках продуктов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель департамента госзакупок оборонного ведомства организовал масштабную коррупционную схему, заработав на поставках некачественных продуктов питания для солдат ВСУ более 71 млн гривен (1,6 млн долларов), сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

    Служба безопасности Украины выявила незаконную деятельность высокопоставленного сотрудника министерства обороны. Злоумышленник занимал руководящий пост в ведомстве и целенаправленно заключал контракты с аффилированными коммерческими структурами, передает РИА «Новости».

    «Разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств на госзакупках для ВСУ. По материалам дела, речь идет о хищении более 71 млн гривен на поставке оптовых партий продовольственных товаров для украинской армии в период 2022-2024 годов», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    После поступления бюджетных средств подрядчики отгружали заказчикам продукцию, которая совершенно не соответствовала стандартам качества. Таким образом участники сговора искусственно снижали стоимость товаров, а полученную разницу в размере 1,6 млн долларов распределяли между собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинское военное ведомство признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.

    Ранее бывшему руководителю департамента Минобороны Украины предъявили обвинение в растрате одного миллиарда гривен при закупке продуктов для ВСУ. А позже стало известно, что поставщик некачественных баллистических очков для армии похитил более трех с половиной миллионов долларов.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Лжеполицейский надругался над москвичкой во время выдуманной спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке Сокольники мужчина представился полицейским девушке и под предлогом помощи в поимке наркоторговцев заманил жертву в безлюдное место, где совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Вечером 18 мая в столичном парке Сокольники мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и попросил незнакомку помочь в поимке распространителей наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Для конспирации он потребовал от нее сыграть роль его спутницы.

    «Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете.

    После инцидента девушка обратилась за помощью. Подозреваемого 1984 года рождения оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по фактам насилия и использования поддельных документов.

    Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Правоохранители также проверят задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки около столичного Лефортовского парка.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    В Москве обсудили цифровое будущее языков народов России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве началась третья стратегическая сессия, посвященная использованию искусственного интеллекта для сохранения и развития языков народов России.

    На пленарном заседании участники обсудили вопросы сохранения общего культурного кода и обеспечения безопасности данных, а также роль цифровых технологий в поддержке языкового многообразия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сессию объединила представителей органов власти, специалистов в области компьютерной лингвистики, разработчиков искусственного интеллекта, исследователей и активистов, работающих над сохранением родных языков народов России. Основная цель дискуссий – поиск решений, позволяющих совместить традиции и современные технологии для создания суверенного искусственного интеллекта, способного сохранять и развивать культурное наследие страны.

    Открывая мероприятие, руководитель ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул значимость языков как основы идентичности народов. В частности, он отметил: «Мы понимаем, что язык – это основа самоидентификации любого народа. Его необходимо сохранить, чтобы жили традиции, обычаи и культуры… Для этого языки должны присутствовать в киберпространстве и на телефонах, на планшетах, в нейросетях». Он также сообщил, что «сегодня в Яндекс Переводчике появится четырнадцатый язык – адыгейский», подчеркнув, что совместная работа уже дает ощутимые результаты.

    Руководитель Дома народов России Анна Полежаева в свою очередь отметила: «Для всех нас очень важен русский язык – это наше общенациональное достояние… При этом наравне важно беречь каждый язык, изучаемый в России». По её словам, ключевая задача заключается в том, чтобы родные языки были полноценно представлены в цифровой среде и оставались доступными для изучения.

    Отдельное внимание участники уделили практическим цифровым решениям. Представитель «Яндекса» Андрей Болоховитянов сообщил о расширении функционала сервисов: «В сервисе уже сейчас есть возможность почитать исторические газеты на языках народов России… Мы ведём активные дискуссии и считаем, что очень важно активизировать работу по созданию национального потенциала для обучения искусственного интеллекта». Он подчеркнул необходимость оцифровки архивных материалов и создания языковых корпусов для развития технологий машинного перевода и обучения ИИ.

    Также в работе сессии принял участие глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, отметивший значение языкового разнообразия и его сохранения как основы культурной идентичности.

    В ближайшие два дня участники проведут серию панельных дискуссий и мастер-классов, а также онлайн-исследование. Итогом работы станет формирование предложений по развитию цифровых инициатив, направленных на сохранение и развитие языков народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент Владимир Путин поддержал идею расширения федерального списка языков малых народов для создания учебников.

    Месяцем ранее крымские ученые приступили к обучению голосового помощника от компании «Яндекс» крымскотатарскому языку.

    В феврале на площадке Национального центра «Россия» состоялась торжественная церемония открытия Года единства народов России.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 00:16 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево

    Tекст: Антон Антонов

    Работа столичных аэропортов Внуково и Шереметьево, а также нижегородского Чкалова временно ограничена, сообщила Росавиация.

    Внуково и Шереметьево продолжают обслуживать самолеты по согласованию с профильными органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в «Максе».

    В Нижнем Новгороде также действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с профильными ведомствами.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Осужденный за взятки экс-мэр Владимира отправился на СВО

    Осужденный за взятки экс-мэр Владимира ушел на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Приговоренный к восьми годам колонии за коррупцию в похоронном бизнесе бывший градоначальник Владимира решил принять участие в боевых действиях, сообщили власти региона.

    Бывший глава Владимира Дмитрий Наумов сейчас находится в зоне СВО. Информацию подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Дмитрий Викторович находится на СВО», – заявил глава региона в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    В январе бывшего чиновника осудили за коррупцию и приговорили к восьми годам строгого режима и назначили штраф в размере 11 млн рублей. Дополнительно суд взыскал сумму полученного незаконного вознаграждения.

    По данным следствия, осенью 2023 года фигурант обещал двум предпринимателям покровительство в сфере ритуальных услуг. Он расставил нужных людей на руководящие посты и способствовал принятию нормативных актов для предоставления льгот определенной компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бывшего мэра Владимира к восьми годам колонии строгого режима. Ранее, в ноябре прошлого года городская Дума отправила чиновника в отставку в связи с утратой доверия. До этого Следственный комитет предъявил Дмитрию Наумову обвинение в получении крупной взятки за содействие незаконному похоронному бизнесу.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон
    На подлете к Москве сбили дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на российскую столицу, отразили, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого на подлете к Москве также уничтожили БПЛА.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Мах.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Ранее в четверг системой ПВО Минобороны были уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, об уничтожении летевших на Москву дронов сообщалось и во вторник.

    Российская ПВО за восемь часов сбила 196 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Каспийского моря.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 22:40 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения в аэропорту Домодедово

    Tекст: Антон Антонов

    Временные ограничения начали действовать в столичном аэропорту Домодедово, сообщила Росавиация.

    Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с профильными ведомствами, сообщила Росавиация в «Максе».

    Данные меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе транспортного узла.

    В ведомстве подчеркнули, что главная цель подобных решений заключается в обеспечении максимальной безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    Российская ПВО за восемь часов сбила над регионами страны 196 украинских дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожен беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    В начале мая один из беспилотников попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Незадолго до этого жертвой атаки БПЛА в Московской области стал 77-летний мужчина.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 00:49 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО ликвидированы два БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевшие на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Сейчас на территории падения фрагментов находятся профильные специалисты и сотрудники экстренных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    Работа столичных аэропортов Внуково и Шереметьево, а также Домодедово временно ограничена.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Силами ПВО сбит летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО ликвидирован летевший на Москву дрон, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один беспилотник», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков сбитого дрона находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении летевших на Москву беспилотников.

    После атаки украинских БПЛА девять округов Херсонской области остались без света.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 06:47 • Новости дня
    Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили после атаки дронов

    Евраев сообщил о возобновлении движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    В Ярославской области сняли ограничения на движение транспорта в сторону Москвы, введенные ранее из-за ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

    Движение на перекрестке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги в Ярославле полностью восстановлено. Ограничения вводились из-за ночной атаки беспилотников, которую успешно отразили силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил Евраев в «Максе».

    «Отмечу, несмотря на то, что вся область праздновала победу «Локомотива», подразделения министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно», – подчеркнул глава региона.

    В результате атаки никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что власти ограничили движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ярославский «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму игрокам, тренерскому штабу и поклонникам «Локомотива».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 04:58 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбит летевший на Москву дрон, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», – сказано в сообщении, которое опубликовал Собянин в «Максе».

    В настоящее время на месте происшествия работают специалисты профильных экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО уже были уничтожены несколько БПЛА, летевших на Москву.

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничили после атаки украинских БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    Главное
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении
    Центробанк призвал включить все российские банки в белые списки
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Зеленский признал попытку удара беспилотниками по ярославскому НПЗ
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранцев
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле
    Сихарулидзе пожелал сыну Плющенко реализовать себя в сборной Азербайджана

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации