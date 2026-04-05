Крымские ученые обучили Алису говорить на крымскотатарском языке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крымские ученые приступили к масштабному проекту по обучению голосового помощника Алиса от компании «Яндекс» крымскотатарскому языку, сообщает ТАСС. Для этого специалисты Крымского инженерно-педагогического университета имени Ф. Якубова готовят и адаптируют более 100 тыс. предложений, а также специальные научные термины для искусственного интеллекта.

Директор НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры КИПУ Исмаил Керимов подчеркнул, что подобная работа проводится впервые за последние 100 лет. По его словам, ученые восстанавливают техническую терминологию и издают словари: «Мы сможем иметь объем знаний, который поможет говорить на своем языке на разные темы, в том числе технические», – отметил Керимов.

Обработка текстов охватит такие сферы, как газовая служба, водное хозяйство, экономика, физика и химия, что обеспечит максимально широкую базу знаний для Алисы. Ранее стало известно, что в рамках Года единства народов России будет заключено трехстороннее соглашение между «Яндексом», Федеральным агентством по делам национальностей и Госкомнацем Крыма для реализации этого проекта.

Профессор Крымского федерального университета Наталья Яблоновская считает, что внедрение крымскотатарского языка в работу Алисы крайне важно для сохранения языков коренных народов России. Она отмечает, что современные технологии могут способствовать популяризации родного языка среди молодежи, для которой общение с Алисой уже стало привычным.

Крымскотатарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков и является государственным языком Республики Крым наряду с русским и украинским. По разным оценкам, им владеют более 350 тыс. человек, из которых порядка 300 тыс. проживают на территории Крыма.

