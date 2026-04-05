Минпросвещения определило список обязательных предметов для старшеклассников

Tекст: Антон Антонов

В проекте Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования для 10-11-х классов определено 16 обязательных предметов, передает РИА «Новости».

В обязательный перечень вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

Кроме того, обязательными могут стать родной язык, родная литература и второй иностранный язык, если ученик или его родители подадут соответствующее заявление и в школе есть условия для изучения этих дисциплин. Костенко указал, что никто не может заставить ребенка учить два иностранных языка, если семья против.

«Если заявление есть и у школы есть соответствующие возможности – тогда этот предмет становится обязательным, и оценка пойдет в аттестат как по любому другому предмету», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения назвало 11-летний срок обучения оптимальным вариантом, соответствующим современным нуждам школьников и закону об образовании. Власти планируют к 2028 году обеспечить обучение всех школьников России по единым государственным учебникам по основным предметам.