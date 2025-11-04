Рудковская прокомментировала состояние увезенного на скорой сына

Tекст: Катерина Туманова

«Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить – ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца – заменить было некем», – заявила она в беседе со «Спорт-Экспресс».

По словам Рудковской, Александру предлагали заменить его в главной роли принца, но он вместе с отцом отказался от этой опции.

«Это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят», – подчеркнула она.

Во время шоу мальчику стало хуже, после чего его срочно перевели в отель под наблюдение врача.

«С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем», – сказала Рудковская.

Семье пришлось отложить поездку в Москву и остаться в Петербурге на сутки.

