СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
Следственный комитет России обнародовал снимок деформированного служебного транспорта ГИБДД подрыва неизвестным в Москве на Савеловском вокзале.
Ведомство опубликовало кадры с места трагедии в своем Telegram-канале.
На фотографии и на видео видно, что у патрульного авто выбиты стекла, двери и багажник, а корпус сильно помят. В салоне машины сработала подушка безопасности.
Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погиб один сотрудник полиции.
Сам устроивший подрыв преступник также погиб на месте.