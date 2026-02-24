СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ведомство опубликовало кадры с места трагедии в своем Telegram-канале.

На фотографии и на видео видно, что у патрульного авто выбиты стекла, двери и багажник, а корпус сильно помят. В салоне машины сработала подушка безопасности.

Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погиб один сотрудник полиции.

Сам устроивший подрыв преступник также погиб на месте.