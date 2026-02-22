«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
В московских аэропортах временно ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости»
В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Росавиация не раскрывает деталей ограничений и не поясняет, как долго они будут действовать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.