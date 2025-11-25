  • Новость часаПутин прибыл в Бишкек с государственным визитом
    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием
    Производитель Jeep предупредил о «необратимом упадке» автопрома в Европе
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    Путин подводит Запад к стратегическому поражению
    Лавров назвал Путина очень честным человеком
    Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Российские войска освободили Иванополье в ДНР
    США заключили контракты на космические перехватчики для ПРО
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    3 комментария
    25 ноября 2025, 16:32 • Новости дня

    Белоусов вручил звезды Героя России участникам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В Национальном центре управления обороной России состоялась церемония вручения медалей «Золотая Звезда» участникам спецоперации на Украине, отличившимся особым мужеством.

    Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в ходе спецоперации на Украине, передает ТАСС. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.

    Как сообщили в Минобороны, глава ведомства лично поздравил героев, отметив их мужество, героизм и образцовое выполнение служебных задач. «Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и верность присяге», – заявили в Минобороны.

    Вручение высших государственных наград стало символом признания заслуг бойцов, проявивших самоотверженность и профессионализм на передовой. Награжденные военнослужащие продолжают служить в составе российских Вооруженных сил, демонстрируя преданность своей стране и воинскому долгу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы бригадам и полкам, которые участвовали в освобождении населенного пункта Иванополье на территории Донецкой народной республики.

    25 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров

    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Лондон призвал Москву к мирным переговорам по Украине, но сам не имеет права садиться за этот стол. Британия – одни из главных разжигателей украинского кризиса, а ее премьер Борис Джонсон сорвал стамбульский мирный трек, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять участие во встречах по украинскому урегулированию.

    «Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – напомнил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    По его словам, у Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу. Экс-премьер Борис Джонсон прямо вмешался и сорвал намечавшиеся мирные треки в рамках стамбульских переговоров», – указал он.

    «Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно, выражение «англичанка гадит» знают не только в России – оно известно по всему миру», – заметил депутат. Собеседник отметил, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место.

    «Впрочем, нынешний выпад в сторону России, на мой взгляд, показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более, что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять непосредственное участие во встречах, посвященных урегулированию украинского кризиса. «Главное – чтобы Россия села за стол переговоров», – сказала она по итогам телефонных бесед с коллегами с Украины, Германии, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

    При этом, несколькими днями ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил об активизации плана отправки войск на Украину в связи с возобновлением переговоров с США. Лондон уже определил, какие подразделения готовы к быстрому развертыванию в рамках так называемой «Коалиции готовности» с участием 30 стран, пишет Bloomberg.

    Лондон заверяет в намерении разместить свои войска только после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Кроме того, сейчас Британия обучает украинских военных на своей территории, но хочет иметь возможность делать это непосредственно на Украине.

    Стоит напомнить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется».

    Также, дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории. По его словам, у Киев есть карт-бланш на принятие решений самостоятельно, сообщает Reuters.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как Британия сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. По итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона «выбросила его на свалку истории».

    Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа». На тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков.

    Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула дипломат приехал в Киев и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». «Давайте будем просто воевать», – призывал он.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Apple официально предупредила дистрибьюторов в Индии о введении строгих штрафов для розничных продавцов, которые переправляют новые iPhone, особенно модели из серии iPhone 17, в другие страны, включая Россию. Согласно новым правилам, если приобретенные телефоны будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки, магазин столкнется с крупными штрафами и блокировкой торговых кодов.

    Эксперты оценивают, что 3-5% общего экспорта iPhone из Индии происходит через неофициальные каналы, при этом почти половина таких устройств попадает в Россию, куда Apple прекратила официальные поставки после начала конфликта на Украине, сообщает индийская газета Business Standard со ссылкой на Money Control. Индийские продавцы подтверждают, что базовые модели iPhone быстро исчезают с полок или представлены в ограниченных количествах из-за массовой переориентации поставок на зарубежные рынки с более высокой маржой, включая Россию, Африку и Ближний Восток.

    В октябре 2025 года экспорт iPhone из Индии составил 1,6 млрд долларов, что соответствует почти трети от общего экспорта смартфонов из страны. Эта мера Apple направлена на борьбу с серым рынком и стабилизацию внутреннего индийского рынка, где наблюдается дефицит новейших моделей. Помимо Apple подобные проблемы с серым экспортом затрагивают и другие бренды, включая Samsung.

    Ритейлеры выразили недовольство тем, что новые ограничения в первую очередь затрагивают мелкие магазины, тогда как крупные сети и официальные дистрибьюторы остаются вне зоны жесткого контроля. Генеральный директор Apple Тим Кук также признал проблемы с поставками в ходе недавнего отчета компании и пообещал улучшение ситуации к декабрю 2025 года.

    В сентябре iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве.

    Комментарии (4)
    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 08:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

    Эксперт Юрченко заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины понесут серьезные потери и не смогут долго удерживать город Гуляйполе в Запорожской области, к которому уже подходит армия России, заявил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    По его словам, оборона Гуляйполя станет крайне сложной задачей для вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Юрченко добавил, что российская армия уже подошла к городу, а его удержание обернется серьезными потерями для украинских военных.

    Эксперт отметил, что в Гуляйполе почти не вкладывались средства в инфраструктуру с 2014 года, большая часть города состоит из одноэтажных домов. Особое затруднение для ВСУ создает река Гайчур: «оставляя передний край города им придется ее преодолевать», – отметил он. Эксперт добавил, что по сравнению с Мариуполем, где была развитая промышленность и подземные сооружения, у Гуляйполя таких преимуществ нет, а уличные бои в малоэтажной застройке будут особенно тяжелыми.

    Юрченко также указал на дополнительные сложности отступления для украинских военных, так как в городе работают заградотряды, затрудняющие отход частей ВСУ. Он подчеркнул – проще всего украинской стороне будет сдать населенный пункт, иначе потери будут «просто несоизмеримые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Взятие Яблокова обеспечило продвижение войск России к Гуляйполю.

    Вооруженные силы Украины ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Иванополье в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Северска, Славянска и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 225 военнослужащих, шесть бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Варачино, Кучеровки Сумской области и Жадово Черниговской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Москалевкой, Плоским, Семеновкой и Хатним.

    При этом противник потерял более 130 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Петровки, Подолов Харьковской области и Дибровы ДНР.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин, в том числе польская бронемашина Oncilla, самоходная артиллерийская установка, боевая машина РСЗО «Град», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и девять станций РЭБ. Уничтожены семь складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения, теробороны и нацгвардии у Новопавловки, Тараново Днепропетровской области, Белицкого, Доброполья, Котлино, Родинского, Сергеевки, Суворово и Торского ДНР.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное. Были отражены девять атак 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

    В итоге уничтожены до 30 украинских военнослужащих и америкаснкий бронетранспортер М113.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 235 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 445 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе немецкая Marder, четыре бронетранспортера, включая три американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия западного производства и израильская радиолокационная станция RADA, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ под Александровкой, Великомихайловкой Днепропетровской области и Гуляйполем Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье.

    В минувшие выходные  они освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. А в конце прошлой недели освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Bloomberg узнало о возможном обсуждении выбывших из плана Трампа пунктов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине был детально проработан в Женеве и теперь сокращен до списка из 19 предложений, причем выбывшие пункты могут стать отдельными документами и поводами для переговоров, сообщил источник агентства Bloomberg.

    По словам заместителя главы администрации Владимира Зеленского Игоря Брусило в интервью Bloomberg, любые обсуждения, касающиеся территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, должны быть решены на встрече президентов Украины и США.

    Однако Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, не собирается встречаться с Зеленским, который рвался на этой неделе в Вашингтон, но, как оказалось, передумал.

    Источник агентства сообщил, что после сокращения пунктов первоначального плана Трампа, предполагалось их отдельное рассмотрение в отдельных документах на потенциальных последующих переговорах.

    «Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся невыясненными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовить почву для встречи, чтобы окончательно согласовать идею», – сказал Брусило.

    Напомним, 24 ноября Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа с 28 до 19 пунктов. США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. ЕС выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов, который включает международный контроль и постепенное снятие санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом ПВО десятом летевшем на Москву беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице специалисты экстренных служб работают на месте обнаружения обломков последнего уничтоженного беспилотника после очередной атаки.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, передает ТАСС.

    По словам Собянина, «уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Всего за последние четыре с половиной часа городская система противовоздушной обороны зафиксировала и уничтожила 10 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

    Власти продолжают следить за ситуацией и контролируют ее развитие, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве. Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы. В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 06:25 • Новости дня
    Российские бойцы взяли в плен восемь военных ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы российской группировки войск «Восток» в населенном пункте Тихое Днепропетровской области взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов, рассказал старший стрелок 36-й бригады с позывным «Зов».

    Российские военные из группировки «Восток» захватили восемь украинских военнослужащих в населенном пункте Тихое Днепропетровской области, передает РИА «Новости». «Зов» сообщил, что бойцы окружили подвал, откуда ранее фиксировался огонь, однако впоследствии наступила тишина.

    Военнослужащие ВСУ находились внутри без боеприпасов. «Мы окружили этот подвал с прострелами, зашли туда – они сидели уже без патронов, без всего. Сразу сказали, что сдаются», – рассказал «Зов».

    Украинские пленные объяснили, что ранее получили приказ отстреливаться до последнего патрона, и решили капитулировать только после того, как боезапас закончился. Российские военные сообщили командованию о взятии в плен восьми человек и провели первичный допрос задержанных. «Всего взяли восемь человек. В одном месте», – уточнил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области и уничтожили около двух рот противника. Подполье заявило о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Минобороны подтвердило освобождение Березового в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночью на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу.

    Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА дальнего действия.

    В итоге цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 419 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 98 697 беспилотников, 638 ЗРК, 26 247 танков и других бронемашин, 1 620 боевых машин РСЗО, 31 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 635 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России также поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.

    сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    Ликвидированный у Волчанска командир взвода БПЛА воевал в ВСУ с 2022 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Волчанска ликвидирован командир взвода беспилотников батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ Павел Отич, принимавший участие в боевых действиях с 2022 года, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир взвода беспилотных летательных аппаратов батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ Павел Отич был ликвидирован в районе Волчанска Харьковской области, передает ТАСС.

    Как сообщил собеседник агентства, «на волчанском направлении в результате удара по одному из пунктов управления 34-го отдельного мотопехотного батальона «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ликвидирован командир взвода БПЛА старший лейтенант Отич Павел Владимирович 1995 года рождения из Конотопа Сумской области. Добровольно воевал в составе 57-й бригады с 2022 года».

    По информации российских силовых структур, 34-й батальон «Волкодавы» в основном состоит из наемников, принимавших участие в боевых действиях на Украине.

    Ранее сообщалось, что офицеры 57-й бригады срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча, переносят командные пункты на безопасное расстояние, а положение украинских военных в Харьковской области оценивается как крайне сложное. В частности, военные 57-й бригады отступают, а некоторые сдаются в плен и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы спастись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

    Минобороны отметило значительные потери вооруженных сил Украины под Волчанском и Северском.

    Военный аналитик указал на укрепление позиций армии России в районе Волчанска.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Лавров: ООН и Красный Крест ушли «под корягу»

    Лавров отметил уход представителей ООН и Красного Креста от обсуждения Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский министр иностранных дел указал, что представители международных организаций избегают открытого диалога по вопросам ситуации на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» заявил, что представители ООН и Красного Креста не идут на обсуждение с Москвой вопросов по Украине, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Как только предлагаем им это, они тут же все уходят (как у нас говорится) «под корягу».

    Он пояснил, что Москва готова выслушать претензии и фактические материалы со стороны международных структур и предложила обсудить их напрямую. Однако представители ООН и Красного Креста, по словам министра, не проявили желания к открытому разговору.

    Лавров также обратил внимание на работу западной пропаганды и регулярное появление русофобских публикаций, уточнив, что у российских властей всегда есть готовая позиция по подобным случаям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине назван одним из крупнейших мировых конфликтов наряду с ситуациями в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.

    США предложили план урегулирования конфликта на Украине, по которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    США призвали страны, особенно европейские, прекратить закупки энергоресурсов у России, ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний, но не добились результата и готовы усилить давление на Москву.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 07:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о расстрелах ВСУ жителей Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные расстреливали жителей Красноармейска Донецкой Народной Республики и целенаправленно направляли ударные беспилотники в их убежища, сообщили в Минобороны России.

    Украинские военные расстреливали мирных жителей Красноармейска и целенаправленно направляли ударные беспилотники в их убежища, передает ТАСС. Согласно сообщению Минобороны России, многие местные жители были вынуждены более года находиться в подвалах, выходя наружу только при крайней необходимости. Подчеркивается, что попытка покинуть укрытие или случайная встреча с украинскими боевиками могли закончиться гибелью. «Украинские неонацисты расстреливали всех, кто появлялся на их глазах, а также выслеживали места временного размещения горожан и целенаправленно направляли ударные БПЛА в их убежища», – сообщили в военном ведомстве.

    В министерстве также отметили, что за время присутствия украинских войск в некоторых дворах города возникли стихийные кладбища. По информации жителей, жертвы включают четверых человек: один был застрелен украинскими боевиками при отступлении, трое скончались из-за отсутствия медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными. В подвалах Красноармейска остаются тысячи гражданских. Пленный украинский военный рассказал о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 06:07 • Новости дня
    ВС России использовали лестницы для штурма Отрадного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие для захода в населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области использовали лестницы, рассказал командир штурмового отделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Токарь.

    По его словам, российские военнослужащие при заходе в населённый пункт Отрадное Днепропетровской области использовали лестницы для преодоления танкового рва, передает ТАСС. Токарь добавил, что «танковый ров на пути был метров четыре-шесть глубиной, и метров шесть шириной. Лестницу с собой алюминиевую несли, чтобы спускаться и подниматься по нему».

    Военнослужащий пояснил, что ров был заминирован как магнитными, так и самодельными взрывными устройствами, что дополнительно осложняло проход.

    О взятии под контроль населённого пункта Отрадное в Министерстве обороны России сообщили 23 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Петровское в Донецкой народной республике, а также села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Российские силы освободили населенный пункт Затишье, расположенный рядом с Гуляйполем. Министерство обороны России опубликовало видео освобождения Затишья в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Российские силы уничтожили диверсионную группу наемников в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы обнаружили и уничтожили между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области диверсионную группу ВСУ, как позже выяснилось из радиоперехвата, состоявшую из иностранцев, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные уничтожили группу диверсантов между населенными пунктами Кучеровка и Петропавловка Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что диверсионная группа состояла из пяти боевиков, которые передвигались вдоль реки Гнилица в северо-западном направлении под покровом ночи.

    В результате минометного обстрела двое из диверсантов погибли, еще один получил тяжелое ранение. Марочко уточнил, что при анализе радиоперехватов был зафиксирован запрос о эвакуации на открытой частоте. По его словам, один из членов группы делал этот запрос на одном из арабских диалектов, что указывает на иностранное происхождение боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Истощенные бойцы ВСУ в Харьковской области запросили сдачу в плен. Солдаты ВСУ под Купянском находились без провизии длительное время.

    Комментарии (0)
