  Лента новостей
    «Работники Кремля» схлестнулись в Польше с «немецкими агентами»
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Министр Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики
    Основательница Wildberries обвинила банки в атаке на маркетплейсы
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    25 ноября 2025, 13:30 • Новости дня

    Белоусов поздравил военных с освобождением Иванополья в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы бригадам и полкам, участвовавшим в освобождении населенного пункта Иванополье на территории Донецкой Народной Республики.

    Белоусов поздравил командование и личный состав 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 78-го и 1194-го мотострелковых полков с освобождением Иванополья, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В своей телеграмме министр отметил, что бригада умело взломала неприступную оборону ВСУ, умело провела наступление, тем самым доказав, что «по праву носит почетное наименование «гвардейского» соединения».

    В поздравлении 1194-му мотострелковому полку Белоусов отметил, что военнослужащие этого подразделения в ходе спецоперации эффективно выполняют боевые задачи на сложных направлениях, проявляя храбрость и решительно отбивая противника с занятых позиций.

    В телеграмме личному составу 78-го мотострелкового полка Белоусов подчеркнул, что бойцы следуют боевым традициям, отдают жизни за интересы Родины и пишут имена в историю своей смелостью и подвигами.

    Глава российского оборонного ведомства отметил организованное наступление подразделений на Александро-Калиновском направлении. Белоусов поблагодарил военных за успешное исполнение боевых задач, верность долгу и выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военных обеспечат защиту национальных интересов страны.

    Напомним, во вторник «Южная» группировка российских вооруженных сил освободила населенный пункт Иванополье в ДНР.

    24 ноября 2025, 20:50 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Суд постановил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым на 100% долей в компании «Туапсинский морской коммерческий порт» является ничтожным и должен быть аннулирован, передает ТАСС. Также признан недействительным договор подписки на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией «Вониксель лимитед».

    «Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахларом Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», – огласила судья.

    Кроме того, аналогичные решения приняты в отношении ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкского морского перегрузочного терминала и объектов недвижимости ООО «Дар фрут». Все указанные активы были взысканы в доход России.

    В октябре суд взыскал в пользу России более 160 млн рублей с экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

    24 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Колесник: Брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит духу

    Депутат Колесник: Британские военные создают «инциденты» на пустом месте для розжига русофобии

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перехват корвета – сложная задача, справиться с которой патрульный корабль не сможет ни при каких обстоятельствах. Британские военные делают бравурные заявления, но в реальности это пустышка, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Колесник. Ранее ВМС Британии выступили с заявлением о перехвате российского корвета «Стойкий» и танкера «Ельня».

    «Как известно, большинство стран, обладающих военной авиацией, поднимают истребители на перехват самолетов, которые вторгаются в суверенное воздушное пространство. Это общая и законная практика. Но как Британия представляет себе «перехват» судна, идущего в зоне свободного мореплавания?», – недоумевает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он также назвал малообъяснимым сообщение минобороны Соединенного королевства о «передаче функции наблюдения за корветом неназванному союзнику по НАТО». «Для меня остается загадкой сам факт такого пристального и активного слежения за кораблем, который ни от кого не прячется», – с юмором замечает собеседник.

    «Я сам в бытность военнослужащим ходил и в Ла-Манше, и в Па-де-Кале. На каком-то участке к нам подошел французский корвет «Лейтенант де Вайссо Ле Энафф». Мы поприветствовали их моряков с палубы, а те нас сфотографировали и затем ушли. Теперь, спустя более, чем 30 лет, я наконец узнал, что и нас, видимо, тогда «перехватывали», – иронизирует парламентарий.

    «К тому же, сам термин, озвученный британским военным ведомством, вызывает озабоченность. Перехватить – это значит воспрепятствовать движению, взять под контроль. Очевидно, ничего подобного не было сделано. А брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит ни духу, ни законных оснований», – продолжил спикер.

    «Помимо прочего, перехватывать корвет патрульным кораблем – это все равно, что пытаться задержать движение большегрузной фуры с помощью мотороллера для развозки еды. Я бы назвал это игрой лягушачьими мышцами со стороны Лондона», – привел пример собеседник.

    «Создается впечатление, что военные заразились дурными примерами своих политических лидеров – премьера Британии Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евродипломатии Каи Каллас и других. Они тоже переняли практику пустых заявлений и создания «инцидентов» на пустом месте для розжига русофобии», – посетовал депутат.

    «Британским властям, очевидно, нечем похвастаться в военном плане перед своим электоратом. Все вооружение, которое они поставляли на Украину, «перемалывается» в зоне СВО и сжигается. Кроме того, очевидные успехи российских войск по освобождению территорий показывают бессилие западных, прежде всего – европейских инструкторов», – напомнил он.

    «На этом фоне британцам остается создавать параллельную реальности повестку и «скармливать» ее своей общественности. Звучит все это особенно смешно, если учесть, что команда «Стойкого» и «Ельни», вероятно, узнала о «перехвате» из публикаций в СМИ», – отметил депутат.

    «Российский флот проводит маневры в Ла-Манше в соответствии со всеми международными задокументированными правилами. Более того, мы имеем право и возможность проследовать, например, по проливу Святого Георгия в Ирландское море. Британцам это явно не понравится, но и сделать они ничего не смогут. Если только снова «перехватят» наши корабли, но опять так, чтобы мы не заметили», – резюмировал Колесник.

    Ранее патрульный корабль ВМС Британии (страна-лидер в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД) перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохождения в проливе Ла-Манш. Как сообщает Associated Press, судно HMS Severn в течение двух недель отслеживало перемещение кораблей РФ через Дуврский пролив (Па-де-Кале). Позже наблюдение было передано некому «союзнику по НАТО» у побережья Бретани.

    На этом фоне в минобороны Соединенного королевства заявили, что число российских судов, подходящих к британским водам, за последние два года увеличилось на 30%. С целью якобы недопущения дальнейших нарушений, Лондон разместил в Исландии три разведывательных самолета Boeing P-8 Poseidon, добавляет The Independent.

    Примечательно, что это решение было принято через несколько дней после заявления министра обороны страны Джона Хили о том, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» якобы направило лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за ним у берегов Шотландии.

    Как сообщало Financial Times, НАТО подозревает данный корабль в шпионаже. По версии альянса, судно якобы особо активно изучает районы, где лежат подводные кабеля, использующиеся для связи и интернета. В российском посольстве заметили, что подобные обвинения Лондона вызывают у дипломатов улыбку.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что нагнетание милитаристской истерии со стороны Британии способствует деградации европейской безопасности, поскольку подобный алармизм создает предпосылки для крайне опасных ситуаций. В связи с этим, посольство призвало Соединенное королевство в дальнейшем воздерживаться от деструктивных шагов.

    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    24 ноября 2025, 17:29 • Новости дня
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы

    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис предложил заморозить российские активы, чтобы Европа смогла усилить позиции в переговорах по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с призывом к немедленной конфискации замороженных российских активов, чтобы Европа получила возможность участвовать в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления он подчеркнул: «Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль».

    Будрис отметил, что Европе необходимо выработать рычаги давления, чтобы оказаться за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, без подобных инструментов у Евросоюза не будет достаточного влияния на будущий процесс.

    Литовский министр уверен, что промедление может привести к потере инициативы, а сам вопрос о конфискации активов становится основным для участия Европы в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза планируют разрешить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита ЕС. Европейские власти столкнулись с препятствиями из-за плана США по урегулированию конфликта на Украине. Еврокомиссия намерена продолжать работать над экспроприацией российских суверенных активов, несмотря на инициативы США по мирному урегулированию.

    24 ноября 2025, 18:16 • Новости дня
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    @ JENS BUETTNER/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В компании «Газпром» заявили о рисках для газоснабжения в странах Европейского союза из-за низких запасов газа в подземных хранилищах.

    В холдинге отметили, что в период с 19 по 21 ноября Европа зафиксировала исторический максимум суточного отбора газа из ПХГ для этих дат. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности хранилищ в Европе 21 ноября опустился ниже 80%, что стало одним из самых низких показателей за последнее десятилетие.

    «Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из подземных хранилищ уже бьют рекорды», – подчеркивается в сообщении в Telegram-канале компании. В Газпроме добавили, что при сильных или затяжных холодах такого уровня запасов может не хватить для надежного снабжения всеми необходимыми объемами потребителей в Европе.

    «Газпром» также напомнил, что сезон отбора газа в Европе стартовал с невысокого уровня заполнения ПХГ – всего 83%. При этом в крупнейших по запасам странах, Германии и Нидерландах, заполненность хранилищ составила только 76% и 72% соответственно, что усиливает риски в случае сложной зимней погоды.

    Напомним, запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 80%.

    Глава Газпрома предупреждал о риске нехватки газа в Европе зимой.

    24 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки

    ИКИ РАН: Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжит сближаться с Землей до 19 декабря

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км и дальше ежедневно продолжит сокращать разрыв примерно на два млн км.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября пересек границу в 300 млн км от Земли и теперь находится ближе этой отметки, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что небесное тело сокращает расстояние до нашей планеты примерно на два млн км в сутки благодаря тому, что движение Земли и траектория кометы-корабля сейчас сходятся.

    Астрономы отмечают, что сближение продолжится почти четыре недели, до 19 декабря, когда между объектом и Землёй будет минимальное расстояние – около 269 млн км. После этого комета начнет удаляться. Расчёты сближения уже не раз менялись из-за заметного негравитационного ускорения объекта, что требует постоянных пересчётов орбиты.

    Специалисты подчеркивают: даже при текущих изменениях движения минимальная дистанция между объектом и Землей будет гораздо больше «психологической отметки» в 200 млн км и не приблизится к опасным значениям. В лаборатории также с иронией добавили, что, если вдруг расстояние сократится ниже 200 млн км, они готовятся встречать гостей с плакатами: «Добро пожаловать, господа пришельцы».

    Отметим, что в понедельник ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к орбите Юпитера.

    При этом российский астроном Владимир Сурдин заявил, что отклонение траектории кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля.

    24 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    @ Филиппов Алексей/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

    По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».

    Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

    По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

    В настоящее время Разин объявлен в межгосударственный розыск.

    Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.

    В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

    Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.

    24 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Близкие советники главы киевского режима Владимира Зеленского опасаются, что визит в США приведет к новой ссоре с президентом США Дональдом Трампом и осложнит переговоры по мирному плану, пишет издание Financial Times.

    По данным издания Financial Times, окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, чтобы не портить ход переговоров по предлагаемому мирному плану США, передает РИА «Новости». По информации издания, советники Зеленского опасаются, что очередная встреча с президентом Дональдом Трампом может привести к новой ссоре и подорвать достигнутый ранее прогресс.

    Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для переговоров с Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Однако украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что такая встреча на этой неделе официально не планируется.

    Как отмечают журналисты Financial Times, пока неясно, хочет ли Трамп получить личное одобрение Зеленского под своим мирным планом. Напомним, американские и украинские делегации уже обсуждали этот план на встрече в Женеве.

    Ранее Владимир Зеленский отметил усиление политического давления со стороны США и подчеркнул, что Киев будет добиваться выгодных компромиссов на переговорах.

    Представители США и Украины заявили, что консультации в Женеве были крайне продуктивными, а позиции сторон значительно сблизились.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устроит предложение Вашингтона.

    25 ноября 2025, 07:09 • Новости дня
    Обвиняемая в растрате депутат ДНР Бондаренко купила 285 объектов недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко оказалась владелицей сотен объектов недвижимости, их стоимость существенно превышает ее официальные доходы, говорится в судебных материалах.

    Бондаренко, обвиняемая в присвоении или растрате, приобрела и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимости, в том числе во время предполагаемых хищений, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    От части такого имущества она избавилась, формально перерегистрировав его под видом заключения договоров дарения на своего брата.

    Стоимость всех объектов многократно превысила общий доход Бондаренко и ее семьи. В настоящее время по официальным данным за депутатом не числится недвижимое имущество, что указано в ходатайстве следствия о наложении ареста на имущество.

    Ранее осужденный за растрату директор строительной компании Виталий Синьговский заявил, что Бондаренко при строительстве курских фортификаций обналичила около 30 млн рублей.

    До этого СМИ писали, что депутат участвовала в обналичивании и присвоении бюджетных денег, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    24 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым глава государства заявил: «Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами». Видеофрагмент встречи Лукашенко с Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Axios сообщил, что на прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    25 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    @ Charles McQuillan/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российской стороне следует присоединиться к переговорному процессу по мирному урегулированию конфлитка на Украине, заявила глава британского МИД Иветт Купер.

    Необходимо проделать много работы, но самое главное – важно, чтобы Россия села за стол переговоров, сказала Купер, передает РИА «Новости».

    По словам главы ведомства, сейчас по украинскому вопросу проводится «интенсивная работа».

    Ранее ЕС выдвинул собственный план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Европа пытается выиграть время.

    25 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    24 ноября 2025, 16:44 • Новости дня
    Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
    @ Jan Kling

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 85 лет скончался шведский музыкант Ян Клинг, исполнивший флейтовое вступление к песне Fernando шведской группы Abba, пишет газета Aftonbladet.

    Как сообщает Aftonbladet, о смерти музыканта стало известно в воскресенье от его сына Маттиаса Клинга, передает ТАСС. «Он был малоизвестен, но был вовлечен в очень, очень многое», – цитирует издание слова Клинга-младшего.

    Ян Клинг принимал активное участие в записи песен группы ABBA, ему принадлежит партия саксофона и флейты в альбомах Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors.

    Шведская группа ABBA существовала с 1972 по 1982 год и стала известна далеко за пределами родины благодаря песням Dancing Queen, Happy New Year и Mamma Mia. В 1974 году коллектив победил на международном конкурсе «Евровидение».

    В прошлом году умер барабанщик ABBA Роджер Палм.

    24 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    В РАН опровергли запрет слова «жопа»

    Научный сотрудник РАН Пахомов опровергл запрет слова «жопа»

    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России перечень нецензурных выражений не расширился, несмотря на выход нового словаря, и привычное слово «жопа» не попало под официальный запрет, сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

    Информация о включении слова «жопа» в перечень нецензурных слов не соответствует действительности. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов в своем Telegram-канале.

    Он отметил: «Список нецензурных слов не меняется после выхода этого словаря и состоит все из тех же хорошо знакомых корней, а остальные перечисленные в новом словаре единицы не являются табуированными. Так что «жопа» – не мат и не под запретом, это брань, но не нецензурная».

    СМИ ранее сообщили о появлении в новом словаре 14 запрещенных корней, однако по данным эксперта, действующий перечень остается прежним.

    В России к нецензурным словам официально относятся производные только четырех корней.К ним относят слова, начинающиеся на буквы «х», «п», «е» и «б». Все остальные слова, включая обсуждаемое, считаются бранью, но не подпадают под формальный запрет, передает «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи обнаружили в файлах Steam хранилище мата на 29 мировых языках. В этом списке русский язык занимает лидирующую позицию по количеству производных от матерных слов, их там почти две тысячи.

    Около 70% москвичей признаются, что используют мат в повседневной речи.

    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    24 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Оставшийся без туристов из России финский аэропорт перестал убирать снег с ВПП

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аэропорт Лаппеенранта в Финляндии этой зимой не будет регулярно очищать свою взлетно-посадочную полосу от снега из-за отсутствия российских туристов, сообщил работник воздушной гавани.

    Как рассказал работник аэропорта, «регулярная уборка снега на взлетно-посадочной полосе зимой производиться не будет», поскольку до конца текущего года здесь не ожидается ни одного планового рейса, передает ТАСС.

    Сейчас в аэропорту не функционируют диспетчерский пункт и не осуществляется управление заходом на посадку. Возможны лишь отдельные разовые рейсы, однако для них требуется подача специальных заявок; в таких случаях полосу расчистят.

    Ранее стало известно, что Лаппеенранта, испытывающая трудности из-за потери российских туристов, примет следующий плановый рейс не раньше мая 2026 года, вероятно – туристический чартер. Пока терминал открыт только по будням и всего на два с половиной часа – в это время местный ресторан предлагает бизнес-ланчи в формате шведского стола за 12,6 евро с человека, уточнил представитель аэропорта. В остальное время терминал аэропорта закрыт.

    В сентябре общественный вещатель Yle сообщил, что аэропорт финского города Лаппеенранта может закрыться в связи с убытками из-за отсутствия туристов из России.

    В частности, курорт Иматра, который был популярен среди россиян, оказался в сложной финансовой ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов.

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    «Работники Кремля» схлестнулись в Польше с «немецкими агентами»

    В адрес президента Польши Кароля Навроцкого, помимо обвинений в «работе на Кремль», прибавилось еще одно – в том, что он стремится вывести страну из Евросоюза. Уже звучит термин Polexit. Насколько сильны среди поляков антиевропейские настроения – и что на самом деле стоит за подобными обвинениями? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

