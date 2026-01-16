«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Посол Украины призвала не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии
Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и отметила, что ключевая драма сейчас происходит на Украине.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью агентству Bloomberg прокомментировала ситуацию вокруг Гренландии, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнула, что не стоит драматизировать ситуацию, и напомнила о продолжающихся событиях на Украине.
Стефанишина отметила, что глава МИД Дании был в Вашингтоне, провел переговоры, обе стороны готовы продолжить диалог.
«Мы не считаем, что ситуация вокруг Гренландии должна быть предметом подобной драматизации. Я думаю, что настоящая драма разворачивается на Украине», – считает украинский посол.
Напомним, что ранее власти Дании заявляли, что любые попытки США захватить Гренландию приведут к концу НАТО.
Минэкономразвития России и Минтруд России заявили о готовности рассмотреть проект по исключению деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД.
Российская академия наук отметила, что гадание на картах таро не имеет научных оснований и является мошенничеством, которое может нести угрозу здоровью и жизни людей.