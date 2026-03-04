Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией всех видов

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поставил перед МВД задачу жестко реагировать на коррупцию во всех ее проявлениях, передает РИА «Новости». В ходе расширенного заседания коллегии ведомства он подчеркнул: «Разумеется, как и прежде, следует жестко реагировать на коррупционные проявления в любых видах и формах».

Владимир Путин также обратил внимание на необходимость «дальнейшей декриминализации потребительского рынка» и обеления экономики. Он напомнил, что эта задача требует совместных усилий МВД, правительства, федеральных и региональных структур.

Президент отметил, что при реализации мер по легализации экономики важно не создавать избыточных преград для законопослушного бизнеса. Путин попросил участников заседания активно включиться в этот процесс, подчеркнув, что борьба с экономическими преступлениями не должна мешать добросовестным предпринимателям вести работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин определил задачу обеления экономики как приоритетную для правительства и федеральных ведомств.