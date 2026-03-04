Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.6 комментариев
Путин назвал обеление экономики важнейшей задачей правительства
Президент Владимир Путин выделил задачу обеления экономики как приоритетную для работы правительства и федеральных ведомств.
Владимир Путин заявил о необходимости совместной работы правительства, федеральных органов и регионов над обелением российской экономики, передает РИА «Новости».
По его словам, борьба с теневым сектором остается одной из важнейших задач, стоящих перед правительством на данный момент.
«Вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов работать над обелением экономики в целом. Это одна из важнейших задач, которая стоит сегодня перед правительством», – заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить выполнение плана по обелению отдельных секторов экономики.
Ранее глава государства призвал уделить пристальное внимание борьбе с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов.
Путин назвал устранение нелегального оборота товаров и теневой занятости одной из системных задач на 2026 год.