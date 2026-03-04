  • Новость часаЮшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 14:49 • Новости дня

    Путин назвал обеление экономики важнейшей задачей правительства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выделил задачу обеления экономики как приоритетную для работы правительства и федеральных ведомств.

    Владимир Путин заявил о необходимости совместной работы правительства, федеральных органов и регионов над обелением российской экономики, передает РИА «Новости».

    По его словам, борьба с теневым сектором остается одной из важнейших задач, стоящих перед правительством на данный момент.

    «Вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов работать над обелением экономики в целом. Это одна из важнейших задач, которая стоит сегодня перед правительством», – заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

    Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить выполнение плана по обелению отдельных секторов экономики.

    Ранее глава государства призвал уделить пристальное внимание борьбе с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов.

    Путин назвал устранение нелегального оборота товаров и теневой занятости одной из системных задач на 2026 год.

    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, что необходимо оперативно реагировать на возможный рост преступности среди несовершеннолетних в России.

    «Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что как показывает практика, молодежь нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность.

    «Вербуют в криминальную среду. Почти половина – 45% подростков – совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия», – указал он.

    Также президент ранее на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    4 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин призвал повысить материальное обеспечение сотрудников МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность решения вопроса о некомплекте кадров в МВД и поддержке сотрудников, включая повышение их материального обеспечения.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального и социального обеспечения сотрудников МВД, передает ТАСС. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства в Москве.

    «Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают», – подчеркнул президент. По его словам, эффективная работа ведомства невозможна без полной отдачи от сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с серьезной нагрузкой и риском.

    Путин отметил, что решение вопроса материального обеспечения напрямую связано с поддержанием высокого профессионализма и мотивации сотрудников МВД. Также он напомнил о важности системного подхода к решению кадровых и социальных задач внутри ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

    Путин ранее заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Tекст: Ольга Иванова

    На расширенном заседании коллегии МВД России президент Владимир Путин отметил, что ведомство по-прежнему сталкивается с серьезным некомплектом сотрудников.

    Президент России Владимир Путин заявил, что существенный некомплект личного состава остается одной из главных проблем Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии МВД, отметив, что вопрос укомплектованности кадров по-прежнему требует пристального внимания руководства ведомства и государства.

    Путин подчеркнул, что на сегодняшний день уже принят целый ряд решений, касающихся комплектования МВД. По словам президента, эти меры будут гарантированно исполнены, начиная с текущего года, особенно в части повышения уровня материального и социального обеспечения сотрудников министерства.

    Глава государства также выразил уверенность, что несмотря на существующие сложности, сотрудники МВД и впредь будут ответственно выполнять свои служебные обязанности. «Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов спецоперации на Украине в ряды ведомства.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет 40%.

    Президент России также подчеркнул важность совершенствования деловой среды и повышения привлекательности отечественной юрисдикции.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов специальной военной операции в ряды ведомства.

    По словам главы государства, участники спецоперации обладают необходимым боевым опытом, а также психологической и физической закалкой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что ветераны могут значительно укрепить личный состав МВД. Президент обратился к руководству министерства с просьбой активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.

    Также Путин выразил благодарность сотрудникам МВД за добросовестную работу. Он отметил, что особую признательность испытывает к тем сотрудникам, которые с мужеством выполняют задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле пройдет встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, на которой обсудят блокировку поставок нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня проведет переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, прибывшим в Москву с рабочим визитом, передает ТАСС.

    Песков заявил, что в ходе встречи будут обсуждаться проблемы, связанные с блокированием Киевом поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    По словам Пескова, Словакия и Венгрия, как основные покупатели российской нефти, подвергаются шантажу со стороны Украины, которая преднамеренно блокирует поставки. Российская нефть не поставляется в Венгрию по «Дружбе» с 27 января.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что нефтепровод технически исправен, а блокировка связана с политическими мотивами и действиями Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и отметил угрозу энергобезопасности Европейского союза.

    Украина отказала Европейскому союзу в допуске экспертов для оценки ущерба нефтепроводу «Дружба».

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизации процесса возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

    На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что вопрос компенсации особенно остро стоит для людей, утративших сбережения и оказавшихся в долговой зависимости, передает ТАСС.

    «Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.

    Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что сумма потерь от действий кибермошенников в стране за 2025 год превысила 195 млрд рублей, жертвам удалось вернуть лишь небольшую долю похищенного.

    Сообщалось, что в России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ростом агрессивного поведения подростков в учебных заведениях, подчеркнув необходимость профилактики таких случаев.

    Случаи агрессивного поведения подростков в учебных заведениях вызывают особую тревогу, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости».

    «Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах. МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений», – подчеркнул президент.

    Путин отметил, что усилия правоохранительных органов должны быть направлены не только на реагирование, но и на профилактику подобных инцидентов среди молодежи.

    Ранее Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по поводу трагедии в школе Подмосковья, где погиб мальчик из азиатской страны.

    До этого президент поддержал инициативу главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре правил приема в школы для детей соотечественников из-за рубежа, если русский язык для них родной.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что Путин примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД России и обозначит приоритеты ведомства на следующий год.

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в среду примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД России, где обозначит приоритеты ведомства на следующий год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин сегодня выступит на расширенном заседании коллегии МВД, передает ТАСС.

    «Ежегодное мероприятие, важнейшее ведомство подводит итоги работы за минувший год, и президент дает свою оценку этой работы», – заявил Песков.

    Также представитель Кремля отметил, что в ходе выступления Путин очертит ключевые ориентиры развития ведомства на 2026 год.

    Ранее Песков заявил, что Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством.

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин встретится с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой 5 марта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин 5 марта проведет переговоры в Москве с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщаетcя в Max Кремля.

    Отмечается, что Туадера находится в России с рабочим визитом.

    В ходе встречи лидеры обсудят перспективы расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также запланирован обмен мнениями по актуальной международной повестке.

    Ранее Путин поздравил Туадеру с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года.


    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством, где рассмотрят вопросы общественного транспорта и другие важные региональные темы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, проведение совещания президента Владимира Путина с членами правительства запланировано на вторую половину дня, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что встреча пройдет в Кремле и будет посвящена в том числе обеспечению регионов общественным транспортом.

    Также Песков подчеркнул, что президент примет участие в открытии новых образовательных объектов по видеосвязи. Особое внимание на совещании уделят обсуждению актуальных и острых вопросов, стоящих перед кабмином и регионами.

    «И также текущие острые вопросы будут рассматриваться», – заявил представитель Кремля.

    Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ЦАР Туадерой.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обеспечить все условия для свободного и безопасного волеизъявления граждан на предстоящих выборах.

    В сентябре 2026 года в России пройдут выборы в Государственную думу, а также региональные избирательные кампании, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что впервые в таких выборах примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По его словам, на этих исторических территориях будут избирать депутатов федерального уровня.

    «Крайне важно создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления граждан», – отметил Путин.

    Ранее «Единая Россия» дала старт отбору кандидатов на предстоящие выборы.

    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность оперативного выявления и наказания лиц, втягивающих несовершеннолетних в преступную деятельность, вплоть до пожизненного заключения.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости как можно быстрее выявлять преступников, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, передает РИА «Новости».

    «Надо оперативно выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях», – заявил президент.

    Путин напомнил, что прошлогодние изменения в Уголовном кодексе направлены на защиту детей от вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

    «Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на совершение преступлений, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения», – сказал Путин в ходе заседания.

    Президент также обратил внимание на то, что молодых людей часто целенаправленно вовлекают в криминальную среду. Он добавил, что подростков, особенно из семей с проблемами, нужно привлекать к волонтерству, занятиям спортом и общественным объединениям, чтобы помочь им избежать ошибок и реализовать свои таланты.

    «Конечно, борьба с подростковой преступностью – общенациональная задача. Разумеется, над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные, но и роль Министерства внутренних дел здесь высока», – сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за вовлечение подростков в диверсии.

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления борьбы с незаконной миграцией и отметил, что создание миграционной службы МВД уже приносит первые результаты.

    Президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии МВД обратил особое внимание на необходимость активизации борьбы с незаконной миграцией, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, создание отдельной миграционной службы в структуре министерства стало серьезным подспорьем для решения этой задачи.

    Путин подчеркнул: «На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией, серьезным подспорьем в этой работе призвано стать создание в системе МВД миграционной службы».

    Он отметил, что работа в этом направлении велась и ранее, однако в последнее время статус службы и принимаемые решения уже начали приносить определенные результаты.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план реализации концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы. МВД будет проводить регулярный мониторинг исполнения мероприятий. Правительство России получит ежегодные доклады по реализации концепции.

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал МВД бороться с коррупцией во всех проявлениях и одновременно не мешать работе добросовестных предпринимателей при обелении экономики.

    Президент России Владимир Путин поставил перед МВД задачу жестко реагировать на коррупцию во всех ее проявлениях, передает РИА «Новости». В ходе расширенного заседания коллегии ведомства он подчеркнул: «Разумеется, как и прежде, следует жестко реагировать на коррупционные проявления в любых видах и формах».

    Владимир Путин также обратил внимание на необходимость «дальнейшей декриминализации потребительского рынка» и обеления экономики. Он напомнил, что эта задача требует совместных усилий МВД, правительства, федеральных и региональных структур.

    Президент отметил, что при реализации мер по легализации экономики важно не создавать избыточных преград для законопослушного бизнеса. Путин попросил участников заседания активно включиться в этот процесс, подчеркнув, что борьба с экономическими преступлениями не должна мешать добросовестным предпринимателям вести работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин определил задачу обеления экономики как приоритетную для правительства и федеральных ведомств.

