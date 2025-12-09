Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.