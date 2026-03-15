Ребенок погиб в результате падения снега с крыши в Перми

Tекст: Антон Антонов

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми, сообщает ведомство в Max.

Инцидент произошел днем 13 марта: на двухлетнюю девочку, находившуюся с отцом у частного дома на садовом участке, обрушилась снежно-ледяная масса с крыши. От полученных травм ребенок скончался в тот же день в больнице.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу, а также допросил свидетелей и очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Малопургинском районе Удмуртии снежная масса с крыши дома привела к гибели 58-летней женщины. В Москве по факту гибели женщины в результате падения наледи с крыши возбудили уголовное дело.

