Tекст: Алексей Дегтярёв

Киеву грозит неминуемое поражение в ближайшие месяцы, пояснил Пайн ТАСС.

«Моя оценка заключается в том, что нельзя доверять ЕС в плане ведения с ним переговоров о мирном завершении прокси-войны НАТО с Россией», – сказал он.

По словам отставного офицера, Брюссель и Владимир Зеленский намерены продолжать боевые действия бесконечно. Из-за высоких потерь украинские войска могут полностью закончиться уже к концу года. В связи с этим попытки договориться с Евросоюзом останутся безрезультатными до окончательного падения обороны противника.

Специалист уверен, что реальный шанс на дипломатическое урегулирование появится только при прямом диалоге Москвы и Вашингтона. Для принуждения Киева к миру США достаточно лишь остановить военную помощь на 12 млрд долларов в год и отключить систему Starlink.

Ранее украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщал, что численность населения на Украине в настоящее время сократилась примерно до 22-25 млн человек.