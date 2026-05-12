Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Военный историк Пайн: Украину ждет военный коллапс
Вооруженные силы киевского режима рискуют столкнуться с полным разгромом в 2026 году из-за катастрофической нехватки личного состава на линии фронта, заявил отставной офицер штаба Сухопутных войск США, американский военный историк и эксперт по вопросам нацбезопасности Дэвид Пайн.
Киеву грозит неминуемое поражение в ближайшие месяцы, пояснил Пайн ТАСС.
«Моя оценка заключается в том, что нельзя доверять ЕС в плане ведения с ним переговоров о мирном завершении прокси-войны НАТО с Россией», – сказал он.
По словам отставного офицера, Брюссель и Владимир Зеленский намерены продолжать боевые действия бесконечно. Из-за высоких потерь украинские войска могут полностью закончиться уже к концу года. В связи с этим попытки договориться с Евросоюзом останутся безрезультатными до окончательного падения обороны противника.
Специалист уверен, что реальный шанс на дипломатическое урегулирование появится только при прямом диалоге Москвы и Вашингтона. Для принуждения Киева к миру США достаточно лишь остановить военную помощь на 12 млрд долларов в год и отключить систему Starlink.
Ранее украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщал, что численность населения на Украине в настоящее время сократилась примерно до 22-25 млн человек.