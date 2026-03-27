Ежегодную убыль населения Украины сопоставили с числом жителей Винницы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Куц рассказал, что ежегодная убыль населения на Украине сопоставима с количеством жителей Винницы – приблизительно 300 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Он заявил: «У нас превышение смертности над рождаемостью составляет где-то в год 250-300 тыс. человек. Фактически исчезает каждый год такой город, как Винница».

Эксперт выделил три главные причины сокращения населения: массовая эмиграция молодежи, снижение продолжительности жизни и резкое падение рождаемости. Кущ отметил, что большинство украинских семей вывозят подростков за границу еще до 14-15 лет, поэтому выпускные классы в школах часто состоят почти только из девушек.

По словам Куща, средняя продолжительность жизни женщин на Украине сейчас составляет 70 лет, мужчин – 57-58 лет. Особое беспокойство вызывает коэффициент фертильности: «Для простого воссоздания нации этот показатель должен составлять 2,0-2,1 ребенка на одну женщину. Сегодня же фертильность обвалилась до 0,8-0,9, что означает физическую невозможность восстановления населения».

Согласно данным аналитического ресурса Opendatabot, в 2025 году смертность на Украине втрое превысила рождаемость: на одного новорожденного приходилось трое умерших. Ранее Элла Либанова, директор украинского института демографии, выразила мнение, что к 2033 году население страны может снизиться максимум до 35 млн человек и лишь половина выехавших граждан сможет вернуться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, демограф Александр Гладун оценил ежегодное сокращение численности населения Украины примерно в 1,15 млн человек с учетом естественной убыли и миграции.

