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    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    5 комментариев
    5 февраля 2025, 12:13 • Новости дня

    Украинский эксперт: На Украине ежегодно исчезает население соразмерное Житомиру

    Украинский эксперт Воскобойник: На Украине ежегодно исчезает население соразмерное Житомиру

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ежегодно исчезает население, соразмерное Житомиру, из-за превышения смертности над рождаемостью в 2,8 раза, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

    По словам Воскобойника, ежегодно из-за превышения смертности над рождаемостью страна теряет 250-300 тыс. человек, что сопоставимо с населением города Житомира, передает РИА «Новости».

    По данным Минюста Украины, смертность в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза. Воскобойник подчеркнул, что для выхода из демографического кризиса необходимо либо стимулировать рождаемость, либо привлекать трудовых мигрантов.

    Воскобойник заявил, чтобы через 20 лет рынок труда был обеспечен дополнительным числом работников, женщины должны «рожать по пять-семь детей».

    Национальный банк Украины заявил, что в 2024 году с Украины уехали около 500 тыс. человек, а в 2025 году ожидается дополнительный отток в 200 тыс. человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает массовый отъезд населения для будущего Украины.

    5 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта

    Зеленский заявил об отказе проводить выборы на Украине до окончания горячей стадии конфликта

    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
    @ Dominika Zarzycka/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся до завершения горячей стадии конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции для их проведения в условиях войны.

    По словам Зеленского выборы на Украине не будут проводиться, пока не завершится горячая стадия конфликта и не будет снято военное положение, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопросы о своей легитимности. Зеленский подчеркнул, что не против выборов, но для их проведения необходимо изменение Конституции. Он также отметил, что «если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям».

    До этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что план США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами. Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    4 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий

    Зеленский признал, что предложил Трампу ископаемые на утерянных Киевом территориях

    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на территориях, неподконтрольных Киеву.

    На встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что предложил США разработку полезных ископаемых на территориях, не находящихся под контролем Киева, сообщает ТАСС. По словам Зеленского, эти территории богаты полезными ископаемыми и редкоземельными металлами, он выразил готовность сотрудничать с партнерами, которые оказывают помощь Украине в защите ее земель.

    Глава Украины отметил, что переговоры по этому вопросу начались еще в сентябре, когда он встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Зеленский выразил открытость к инвестициям американских компаний, отметив, что если эти регионы останутся под контролем России, то туда могут прийти компании из других стран.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства, а также, какие еще факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина
    Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель правительства России Сергей Степашин заявил, что одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной было присоединение Западной Украины к СССР.

    Степашин, выступая на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце, заявил, что Иосиф Сталин совершил одну из главных ошибок, присоединив Западную Украину к Советскому Союзу, передает ТАСС. По его словам, это решение не позволило создать новую линию обороны.

    Кроме того, Степашин выразил мнение, что 90% так называемых западных украинцев воевали против Советской армии в роли полицаев.

    Он подчеркнул, что распространение нацистских идей на территории Украины стало следствием этой ошибки. Он отметил, что такая «зараза» проникла в Киев, Одессу и Харьков.

    Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.

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    4 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский потребовал ядерное оружие за отказ принять Украину в НАТО
    Зеленский потребовал ядерное оружие за отказ принять Украину в НАТО
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Зеленский заявил о желании получить ядерное оружие и ракеты для Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN. Глава Украины подчеркнул, что Украина должна иметь достаточно вооружений, чтобы остановить возможные угрозы со стороны России.

    «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал Зеленский. Он считает, что конфликт между с Россией начался с целью предотвратить вступление Украины в альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. Он также обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

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    4 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Названы страны с территориальными претензиями к Украине

    infoBRICS: Украину могут ждать территориальные претензии от соседних стран

    Названы страны с территориальными претензиями к Украине
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская политика может привести к территориальным претензиям соседних стран, включая Польшу и Венгрию, из-за напряженности с этническими меньшинствами, пишет издание infoBRICS.

    Как сообщает infoBRICS, украинская политика в отношении этнических меньшинств может привести к территориальным претензиям со стороны соседних стран, передает РИА «Новости».

    В частности, отношения с Румынией осложняются из-за радикального национализма и шовинистической языковой политики, что усиливает этническую и религиозную напряженность. В статье также упоминаются случаи поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей.

    Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что при развале Украины как независимого государства, Польша и Венгрия могут предъявить территориальные претензии. В январе министерство иностранных дел Украины заявило о готовности заменить Венгрию в НАТО и ЕС, что вызвало резкую реакцию со стороны Будапешта.

    В статье также сообщается о недавней обеспокоенности Венецианской комиссии по поводу обращения Украины с этническими меньшинствами, среди которых находятся и этнические русские.

    Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков, а The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

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    5 февраля 2025, 02:40 • Новости дня
    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ

    Зеленский рассказал о 45 тыс. погибших и 390 тыс. раненых в ВСУ

    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    С начала полномасштабной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. раненными, заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что некоторые бойцы получали ранения несколько раз.

    Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о больших потерях вооруженных сил Украины на фронте, передает ТАСС. По его словам, количество погибших составило 45,1 тыс. человек, а количество раненных - 390 тыс.

    «Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений», – сказал Зеленский в интервью. Он также пояснил, что количество ранений превышает количество раненых, так как некоторые военнослужащие получили ранения несколько раз после возвращения на фронт.

    Напомним, в декабре прошлого года Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск.  Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. До этого Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. В феврале Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек. В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    5 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ
    Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, оказался под угрозой призыва в ВСУ и не может покинуть страну без специального разрешения.

    Шоумен, которому уже исполнился 51 год, не может покинуть территорию Украины из-за того, что находится в призывном возрасте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Исключение составляют только выступления на концертах в поддержку Киева, на которые необходимо получить разрешение от министерства культуры.

    Кроме того, в случае поездок за границу рядом с Данилко должен находиться сотрудник спецслужб, чтобы предотвратить возможные попытки артиста остаться за рубежом.

    Вырученные средства с этих концертов обязаны переводиться на Банковую, где располагается офис президента Украины. Именно там принимают решения о том, какая часть заработанных денег достанется Данилко.

    Известно, что артист уже неоднократно обсуждал эти условия с европейскими ивент-менеджерами, предлагая гастрольные мероприятия в странах Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский певец заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. При этом он заявил, что они сделали это не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки». До этого во время выступления на корпоративе в Дубае он публично заявил о своей проукраинской позиции.

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    4 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков: Трамп предложил Киеву закупать у Вашингтона военную помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа о желании получить редкоземельные металлы с Украины представляют собой предложение киевскому режиму покупать военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это предложение [Украине] покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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    4 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие

    Захарова обвинила Зеленского в ядерных фантазиях

    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировав слова главы киевского режима о желании получить атомные боеголовки за отказ принять Украину в НАТО.

    По мнению Захаровой, Зеленский рассматривает планету как объект своих больных фантазий. «Его слова доказывают, что атомные станции для него – это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», – подчеркнула дипломат в Telegram.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал президент Украины в интервью CNN.

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    5 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами

    Рогов: Зеленский предложил Трампу редкоземельные металлы, которых нет на Украине

    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский предложил США редкоземельные металлы с территории Украины, которые в экономически оправданной стоимости в стране практически отсутствуют, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа, предлагая ему редкоземельные металлы с территории Украины, передает «Газета.Ru».

    По словам Рогова, такие предложения неизбежно вводят в заблуждение, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью практически не осталось.

    «Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман», – подчеркнул Рогов, добавив, что значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в результате специальной военной операции.

    Также Рогов выразил мнение, что Украина пытается использовать международные отношения для получения дополнительных выгод, несмотря на отсутствие необходимых ресурсов для выполнения предложений.

    Он акцентировал внимание на том, что такая политика может привести к ухудшению отношений с международными партнерами, включая США.

    На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. В офисе Зеленского считают, что предложение президента США согласуется с «планом победы», представленным осенью прошлого года Владимиром Зеленским.

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе.

    С неожиданно резкой оценкой выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший требование Трампа крайне эгоистичным и эгоцентричным.

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    5 февраля 2025, 04:50 • Новости дня
    Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в Новогродовке

    Житель Новогродовки сообщил о расстреле четверых мирных жителей украинскими военными

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками, сообщил очевидец Сергей Сиденко.

    По его словам, украинские военные расстреляли четверых мирных жителей до освобождения города российскими войсками, передает РИА «Новости». «Украинцы застрелили четверых пацанов в подвале, в убежище. Полтора месяца они там провалялись, никто не мог их достать, чтобы хотя бы похоронить. Хлопцы моего возраста, 30-35 лет», – сообщил Сиденко.

    Он добавил, что из-за активных боевых действий тела расстрелянных оставались в подвале более месяца. Лишь недавно удалось их захоронить в ближайшем дворе. «Метр на метр вырыли, в пакетах трупы так положили, вчетвером их и похоронили в одной могиле. Взяли крест и поставили крест там. Прям на табличке все четыре имени написали», – добавил он.

    Ранее в России осудили двух украинских боевиков за теракты в Курской области. Также сообщалось, что украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного.

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    5 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО

    Лавров приветствовал слова Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва поддерживает слова президента США Дональда Трампа о неправильности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что впервые это признал западный лидер такого уровня.

    Лавров отметил, что Трамп впервые критиковал администрацию Джо Байдена за украинский кризис и подчеркнул, что ошибка заключалась во втягивании Киева в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

    Лавров сказал: «Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США».

    Ранее Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

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    4 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    В ВСУ заявили о применении лазерного оружия в зоне СВО

    Командир ВСУ Сухаревский сообщил о применении лазерного оружия в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины начали использовать лазерное оружие в зоне специальной военной операции, как сообщил командир ВСУ Юрий Сухаревский украинским СМИ.

    По его словам, лазерное оружие якобы уже активно используется для поражения объектов на определенной высоте, передает «Газета.ru».

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался обсуждать информацию о наличии у Украины лазерного оружия. Он заявил, что говорить об этом оружии следует только при его проверенной эффективности.

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    4 февраля 2025, 22:12 • Новости дня
    Несколько стран предложили Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Трампа рассматривает предложения от разных стран по оказанию помощи в урегулировании конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Поразительно, что половина мира пытается помочь президенту Трампу покончить с этим конфликтом и завершить его справедливым способом, предотвращающим новые войны. Мы получаем всевозможные запросы, но пока мне нечего подтвердить или сообщить», – приводит ТАСС слова Уолтца.

    Помощник президента США добавил, что предложения поступают из разных уголков мира, но подробностей не раскрыл.

    Накануне в Кремле сообщили, что возможные варианты состава участников переговоров по украинскому вопросу не обсуждались. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве исходят из того, что украинский президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией.

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    5 февраля 2025, 00:22 • Новости дня
    Медведчук заявил о роли России в обретении украинцами Родины

    Медведчук заявил, что Россия дает украинцам Родину, а Запад видит их рабочими

    Tекст: Максим Попов

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад рассматривает украинцев как рабочую силу и пушечное мясо, тогда как Россия становится для них настоящей Родиной, предлагая развитие на много поколений вперед.

    Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», в своей статье для «Комсомольской правды» выразил мнение, что Запад видит в гражданах Украины лишь чернорабочих и пушечное мясо. По его словам, украинский народ в России традиционно обретает Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой.

    Медведчук подчеркивает, что в России бывшие украинцы становятся россиянами, где государство предоставляет возможности развития на много поколений вперед. Он также отметил, что Европа теряет свое лидерство из-за ограниченности и алчности своей элиты. «Европа, куда якобы идет Украина Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ традиционно обретает свою Родину», – заявил он.

    Политик утверждает, что мир на Украине могут принести только российские вооруженные силы. Чтобы защитить и обеспечить национальную безопасность, России необходимо выполнить цели по искоренению нацистского режима и нацистской идеологии в стране, а также демилитаризации территории, что, по его словам, невозможно без контроля над историческими русскими землями.

    До этого Медведчук сравнил ситуацию на Украине с событиями Руины XVII века.


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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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