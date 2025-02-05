Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Украинский эксперт: На Украине ежегодно исчезает население соразмерное Житомиру
Украинский эксперт Воскобойник: На Украине ежегодно исчезает население соразмерное Житомиру
На Украине ежегодно исчезает население, соразмерное Житомиру, из-за превышения смертности над рождаемостью в 2,8 раза, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
По словам Воскобойника, ежегодно из-за превышения смертности над рождаемостью страна теряет 250-300 тыс. человек, что сопоставимо с населением города Житомира, передает РИА «Новости».
По данным Минюста Украины, смертность в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза. Воскобойник подчеркнул, что для выхода из демографического кризиса необходимо либо стимулировать рождаемость, либо привлекать трудовых мигрантов.
Воскобойник заявил, чтобы через 20 лет рынок труда был обеспечен дополнительным числом работников, женщины должны «рожать по пять-семь детей».
Национальный банк Украины заявил, что в 2024 году с Украины уехали около 500 тыс. человек, а в 2025 году ожидается дополнительный отток в 200 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, что означает массовый отъезд населения для будущего Украины.