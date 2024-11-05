Зеленский оставил Украину без детей

Эксперты объяснили растущий отток школьников с Украины

Tекст: Олег Исайченко

«Последние пару месяцев мы наблюдаем аномальное количество обращений, которые начинаются словами: «…мы уехали (выезжаем) за границу и хотим завершить обучение дистанционно». Речь идет обо всех детях, несмотря на возраст и пол», – заявил директор дистанционной украинской школы Unicorn School Владимир Страшко.

По его словам, среди одиннадцатиклассников все чаще встречаются дети, которые не будут писать НМТ (национальный мультипредметный тест) – так на Украине называется форма вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования, которая с 2022 года пришла на смену традиционным экзаменам в формате ВНО (внешнего независимого оценивания).

«Они не планируют поступать в украинские вузы. Не только ребята, но и девушки. В некоторых классах таких детей – 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Но это не история о том, что родители отправляют их в лучшие вузы. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь вузы, главное, лишь бы не на Украине», – добавляет Страшко.

По его словам, отрицательная динамика связана еще и с тем, что в 2023 году у многих родителей были завышенные ожидания от «контрнаступа ВСУ»: мол, боевые действия завершатся, и тогда многие вернутся домой. Но позже стало понятно, что конфликт продлится долго: «Вот такая у меня демографическая статистика».

«Если этот тренд наберет обороты, нам будет некого учить. Учиться в стране – это не про качество образования. Это про осознание перспектив. Про выбор родителей. Про стремление не попасть под мобилизацию для отца и сына в будущем. Мы слышим эти фразы своими ушами. Выводов не будет. Пускай каждый сделает свои», – заключил Страшко.

Напомним, перед началом учебного года с Украины выехали 300 тыс. школьников, а в мае 2024-го в стране окончили школу около 200-250 тыс. человек. Все это происходит на фоне того, что за последние четыре года в стране закрылось 2,1 тыс. школ (20% в селах и 5% в городах). Всего на Украине сейчас работают 12 тыс. школ. Количество первоклашек за это время тоже сократилось, но на 31%: с 400 тысяч в 2020 году до 275 тысяч в нынешнем.

Параллельно с этим падает и качество образования: по данным профильного замминистра Натальи Кузьмичевой, уровень знаний подростков отстает минимум на два года от нужного уровня. «Это реальная угроза нашему человеческому капиталу и развитию всей страны», – добавила она, подчеркнув важность работы над возвращением детей в школы.

Однако практика показывает, что отток школьников с Украины лишь усилится: этому способствуют и социально-экономическая деградация страны, и тотальная мобилизация, которая сопровождается «бусификацией» мужчин, и перспектива снижения призывного возраста, которая сопряжена с работой местных ТЦК по постановке местных старшеклассников на учет в военкоматы.

«Жизнь на Украине становится жуткой и невыносимой для всех, включая детей. Но в отличие от пожилых людей, у подростков крайне неприглядная перспектива. Стоит им подрасти, как их тут же заметут в армию и отправят на фронт. А учитывая практически отсутствующую военную подготовку, ребята почти наверняка быстро погибнут», – говорит политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его словам, таким образом

школьники «ногами голосуют за другое будущее для себя».

«Все разговоры о снижении призывного возраста создают благоприятный фон для подобных решений. Проседает и качество образования. Обучение, которое зацикливается на мифотворчестве, не может быть качественным. Все гуманитарные науки просели невероятно. Например, из программы исключен огромный пласт мировой литературы. Русский язык, который в отличие от английского, французского и немецкого понимали все, под запретом. Более того, огромный понятийный аппарат в точных науках на украинском языке отсутствует вовсе, его толком не придумали, а русским, как я уже сказал, пользоваться нельзя», – перечислил аналитик.

И любой здравомыслящий родитель думает лишь о том, как поскорее эвакуировать своего ребенка подальше от этих условий. Впрочем, по мнению Скачко, в офисе Зеленского видят эти тенденции и готовятся еще больше ужесточить ограничения. «Поймите, уже сейчас вывезти ребенка не так просто, потому что родители могут попасть под мобилизацию. Да и в целом,

представьте картину: двое 40-летних родителей вывозят двух сыновей 15 лет. Конечно, на границе отца тут же мобилизуют, а детей просто не выпустят. Таким образом, ВСУ сразу получат одного нового солдата и двух на перспективу. Такая на Банковой людоедская арифметика. Она ее ужесточит».

В свою очередь политолог Лариса Шеслер обращает внимание и на другой тренд: это сохраняющаяся готовность украинцев «терпеть войну столько, столько потребуется» – таковых по состоянию на октябрь 63%, хотя еще в феврале их было 73%, но к каким-либо уступкам (в том числе территориальным) на Украине якобы по-прежнему не готовы.

«Сложно поверить в то, что все данные этих исследований соответствуют реальности. Учитывая тот масштаб политического, общественного и силового давления, который есть на Украине, нельзя рассчитывать на то, что человек честно ответит на заданные ему вопросы. А вот что отражает реальное положение дел в стране, так это массовый отток школьников», – полагает спикер.

«Мы слышим постоянно угрозы мобилизовать женщин, заставить детей уже в подростковом возрасте изучать военное дело. Звучат заявления относительно того, что и несовершеннолетним надо готовиться быть солдатами. И в этом смысле понятно стремление родителей уберечь сыновей и дочерей от этих рисков», – рассуждает аналитик.

«В такой ситуации падение качества образования на Украине отходит на второй план.

Ведь в европейских школах, куда потом приезжают эти дети без знания польского, немецкого, французского или еще какого-то языка, они так же отстают от программы», – считает Шеслер. Она согласна со Скачко: чем больше детей будут покидать страну, тем быстрее Зеленский начнет с этим борьбу.

«Сейчас вывозят преимущественно 16-17-летних. Но офис Зеленского может понизить верхнюю границу ограничений на выезд до 15 лет. Мотивировать решение будут тем, что ребенку необходимо проходить военную подготовку, а делать это надо непременно на территории Украины. Люди тоже это понимают. И такая угроза лишь еще больше подстегивает родителей забирать подростка как можно раньше», – замечает собеседница.

«Поэтому в стране, где и без того ужасные проблемы с демографией, положение дел будет становиться только хуже. История знает случай Парагвая, который довоевался до того, что 90% мужского населения были убиты. Украинские политики тоже помнят об этом, давно об этом говорят, но все равно ведут страну в пропасть», – заключила она.