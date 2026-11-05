Россия поставила в Казахстан рекордный объем рапсового масла

Россия экспортировала в Казахстан рекордные 6 тыс. т рапсового масла

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно оценкам экспертов, за восемь месяцев 2026 года Россия ввезла в Казахстан более 6 тыс. тонн рапсового масла на сумму около 6 млн долларов», – заявили в «Агроэкспорте» РИА «Новости».

В натуральном выражении экспорт вырос в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в стоимостном – в 16 раз.

В центре отметили, что поставки рапсового масла за восемь месяцев 2026 года уже превысили объемы любого предыдущего года.

Ранее рекордным был 2014 год, когда Россия поставила в Казахстан 4,8 тыс. тонн рапсового масла на сумму около 3,2 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Казахстан стал ключевым импортером российской молочной продукции в стоимостном выражении. В феврале Казахстан закупил наибольший объем российской черной икры среди всех стран-импортеров.