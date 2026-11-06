Мерц вспомнил лозунг ХДС «Свобода вместо социализма» 50-летней давности

Tекст: Антон Антонов

Возможное появление в Берлине левоцентристского альянса из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партий «Левые» и «Зеленые» побудило главу немецкого правительства вспомнить лозунг своей партии полувековой давности, пишет Bild.

«В ходе предвыборной кампании в бундестаг 1976 года ХДС сделал лозунг «Свобода вместо социализма» успешным инструментом интеллектуальной ясности. Я не хочу возвращаться в этот год и к этому тону. Но когда именно в эти дни я прислушиваюсь к Берлину, я не могу не сказать: «Свобода вместо социализма» по-прежнему является центральным вопросом», – заявил Мерц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Левая партия, «Зеленые» и СДПГ завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

Мерц пригрозил СДПГ «адом» в случае заключения коалиции с Левой партией на федеральном уровне.

