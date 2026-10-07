Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Бывший депутат Европарламента от Латвии попал в базу сайта «Миротворец»
Бывшего депутата Европарламента Мамыкина внесли в базу сайта «Миротворец»
Бывшего депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина включили в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку России.
Ресурс обвиняет политика в публичной поддержке России, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, передает РИА «Новости».
Мамыкин был депутатом Европейского парламента с 2014 по 2019 год. В 2024 году его объявили в международный розыск за поддержку российской спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Будапешт осудил внесение венгерских политика и футболиста в базу «Миротворца».
В воскресенье базу украинского сайта пополнил венгерский госсекретарь.
В пятницу в базу ресурса попал экс-премьер Словакии.