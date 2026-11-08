Общественный трибунал зафиксировал более 1 тыс. случаев пыток в украинском плену

Tекст: Денис Тельманов

Международный общественный трибунал по военным преступлениям украинских националистов зафиксировал факты жестокого обращения с пленными, передает ТАСС.

«Мы постоянно занимаемся тематикой обмена пленных российских военнослужащих. У нас более 1 тыс. зафиксированных свидетельств о пытках и издевательствах в украинском плену. Но одновременно мы в большом масштабе фиксируем пытки и издевательства над самими украинскими гражданами со стороны киевского режима», – заявил Григорьев.

Он добавил, что практика пыток на Украине началась со времен «евромайдана», после чего киевские власти стали издеваться над ополченцами и мирными жителями Донбасса.

В начале ноября украинские средства массовой информации сообщали об удержании вооруженными людьми около 40 человек с травмами от пыток в подвале частного дома под Киевом.

По данным местной полиции, в здании размещались военнослужащие Нацгвардии Украины, а после широкой огласки всем удерживаемым мужчинам разрешили пройти медицинскую проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду похищенный житель Константиновки рассказал о пытках током в плену Вооруженных сил Украины за пророссийские взгляды.

В августе Следственный комитет России сообщил об открытии более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.

В июле половина захваченных украинской стороной российских бойцов подвергалась жестокому обращению и издевательствам в пунктах временного содержания.