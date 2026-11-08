Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Трибунал собрал более тысячи свидетельств пыток в украинском плену
Общественный трибунал зафиксировал более 1 тыс. случаев пыток в украинском плену
Председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов Максим Григорьев заявил о сборе более 1 тыс. свидетельств пыток и издевательств в украинском плену.
Международный общественный трибунал по военным преступлениям украинских националистов зафиксировал факты жестокого обращения с пленными, передает ТАСС.
«Мы постоянно занимаемся тематикой обмена пленных российских военнослужащих. У нас более 1 тыс. зафиксированных свидетельств о пытках и издевательствах в украинском плену. Но одновременно мы в большом масштабе фиксируем пытки и издевательства над самими украинскими гражданами со стороны киевского режима», – заявил Григорьев.
Он добавил, что практика пыток на Украине началась со времен «евромайдана», после чего киевские власти стали издеваться над ополченцами и мирными жителями Донбасса.
В начале ноября украинские средства массовой информации сообщали об удержании вооруженными людьми около 40 человек с травмами от пыток в подвале частного дома под Киевом.
По данным местной полиции, в здании размещались военнослужащие Нацгвардии Украины, а после широкой огласки всем удерживаемым мужчинам разрешили пройти медицинскую проверку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду похищенный житель Константиновки рассказал о пытках током в плену Вооруженных сил Украины за пророссийские взгляды.
В августе Следственный комитет России сообщил об открытии более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.
В июле половина захваченных украинской стороной российских бойцов подвергалась жестокому обращению и издевательствам в пунктах временного содержания.