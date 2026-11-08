Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Мюнхен стал главным европейским центром оборонных инвестиций
Оборонные стартапы Мюнхена привлекли 2,65 млрд долларов в 2025 году
Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в сектор военных технологий.
По состоянию на октябрь стартапы Мюнхена и его окрестностей привлекли 2,65 млрд долларов, что почти в три раза превышает объем инвестиций за весь прошлый год. В глобальном масштабе город уступает лишь Лос-Анджелесу, который аккумулировал исторический максимум в 7,8 млрд долларов, пишет Handelsblatt со ссылкой на данные компании Pitchbook.
Британский стартап Cambridge Aerospace, специализирующийся на разработке дронов-перехватчиков, открыл в столице Баварии первое зарубежное представительство и планирует развернуть научно-исследовательский центр. «Мюнхен ни в чем не уступает Кремниевой долине», – заявил генеральный директор компании Стивен Барретт.
Главными бенефициарами стремительного развития экосистемы стали молодые компании-подрядчики Бундесвера. Разработчик технологий искусственного интеллекта Helsing привлек рекордный для европейского рынка раунд инвестиций, а производитель беспилотников Quantum Systems превысил оценку рыночной стоимости в 1 млрд долларов. Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признан Берлин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила о намерении передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS. В сентябре международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz в Мюнхене.