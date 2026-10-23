За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.20 комментариев
В России создали новейший робототехнический комплекс разминирования «Титан»
Российские специалисты разработали робота-сапера «Титан» для зоны СВО
Российские разработчики представили новый робототехнический комплекс разминирования «Титан», предназначенный для преодоления минно-взрывных заграждений в зоне проведения спецоперации на Украине.
Отечественные инженеры создали новую роботизированную систему для снятия минных заграждений, передает ТАСС.
Комплекс может работать в условиях массового применения противником противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.
Создатели отметили, что использование электромоторов, низкий профиль и круговая защита от осколков гарантируют комплексу необходимую скрытность и высокую живучесть. Машина отличается повышенным запасом взрывоустойчивости и не имеет сопоставимых по качеству аналогов по обе стороны линии боевого соприкосновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России разработали роботизированный комплекс для обезвреживания взрывоопасных предметов с помощью направленного теплового излучения. В июле специалисты инженерной бригады группировки войск «Запад» создали наземный робототехнический комплекс для безопасного разминирования боеприпасов. Весной российские разработчики запустили серийное производство снайперской системы с искусственным интеллектом.