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    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
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    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    23 октября 2026, 05:30 • Новости дня

    Минэнерго: Потребность в импортном бензине снижается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем импортного бензина на внутреннем рынке составляет незначительную долю, сообщения о возможном росте цен на топливо из-за затрат на ввоз не соответствуют действительности, сообщило министерство энергетики.

    В министерстве опровергли появившиеся в СМИ сообщения о возможном росте цен на автомобильное топливо из-за затрат на его импорт, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что текущий объем позволяет сбалансировать спрос и предложение, не оказывая существенного влияния на среднюю стоимость.

    Кроме того, в России продолжает действовать механизм импортного демпфера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Министерстве энергетики сообщили о насыщении топливного рынка страны. Вице-премьер Александр Новак заявил о полной обеспеченности внутреннего рынка дизельным топливом. На прошлой неделе средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в России снизились на 0,06%.

    22 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Черногорией до отмены санкций

    Посол Лукашик: Авиасообщение с Черногорией возможно только после отмены санкций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вернуться к обсуждению возобновления прямого авиасообщения с Черногорией можно будет только после того, как Подгорица снимет санкции в отношении Москвы, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    Условием для возвращения прямых рейсов является отказ черногорской стороны от антироссийских рестрикций, сообщает

    «Запрос на возобновление прямого авиасообщения высок, но к данной теме можно будет вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений», – сказал Лукашик в интервью ТАСС.

    Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России в 2022 году. В рамках этих ограничений республика закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян. В прошлом году МИД республики вызвал российского посла. Весной 2025 года президент Владимир Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории.

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    22 октября 2026, 09:50 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по Киеву

    ВС России поразили Южный мост, заводы дронов и ракет в Киеве

    Названы цели массированного удара по Киеву
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям в украинской столице, где производились беспилотники и ракеты для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В Киеве было поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9, указало ведомство в Max.

    Также под удар попали складской комплекс, переоборудованный для выпуска дронов и барражирующих боеприпасов Hornet, промышленное предприятие по производству беспилотников и компонентов для робототехнических комплексов, а также склад дронов и реактивных ускорителей.

    Кроме того, в Киеве был поражен автожелезнодорожный Южный мост, по которому перевозились военные грузы. В Одесской области целями стали объекты инфраструктуры порта Килия, где разгружали и хранили военное имущество, поставляемое из-за рубежа. На переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Черноморск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВС России поразили на Украине заводы по производству ракет и дронов. Во вторник в Кировоградской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. В тот же день в Житомирской области пострадали объекты железнодорожной инфраструктуры.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    22 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
    В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
    @ Christophe Gateau/dpa/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные автомобильные пробки парализовали украинскую столицу в результате ограничения движения по поврежденному Южному мосту через Днепр, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве образовались серьезные заторы на дорогах из-за ограничения проезда транспорта по Южному мосту через реку Днепр, передает ТАСС.

    Сообщение средств массовой информации сопровождается видеокадрами с масштабными автомобильными пробками.

    Ранее городская администрация Киева объявляла об ограничении проезда по мосту с правого на левый берег Днепра по причине его повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти ограничили движение по Южному мосту в Киеве.

    СМИ сообщили, что в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором

    Политолог Стремидловский: Львов наступил на польские «исторические мозоли»

    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    @ Mykola Tys/SOPA Images/ZUMA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Польская общественность болезненно восприняла решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА*». Этот скандал ставит правительство Польши в непростое положение: Варшава обязана продолжать поддержку Украины, но одновременно вынуждена учитывать острую реакцию граждан на чувствительные исторические темы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.

    «Украина вновь болезненно наступает на польские «исторические мозоли». Только в этом году произошло несколько подобных инцидентов. Так, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Затем на Украине с почестями перезахоронили останки коллаборационистов и приспешников нацистов», – напомнил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Сейчас мы наблюдаем третий эпизод – решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА» – и, вероятно, впереди последуют новые шаги», – добавил собеседник. Эта ситуация неприятна польским политикам прежде всего с точки зрения внутренней повестки: в стране начинается новый избирательный цикл – осенью следующего года пройдут выборы в Сейм.

    «Представители правящей коалиции в Польше хотели бы если не полностью вывести украинский вопрос из избирательной кампании, то хотя бы добиться того, чтобы действия Киева и региональных властей – в том числе Львовского областного совета – не провоцировали общественное недовольство из-за чувствительных исторических тем», – указал эксперт.

    Как объясняет Стремидловский, правящая коалиция и правительство Дональда Туска оказываются в очень неудобной позиции: с одной стороны, им необходимо продолжать поддерживать Украину, чего требуют европейские партнеры Варшавы, а с другой – приходится учитывать общественное мнение поляков по украинскому направлению, которые крайне болезненно и эмоционально реагируют на любые шаги, задевающие историческую память.

    На этом фоне фракция «Развитие плюс» Матеуша Моравецкого решила сыграть на этих настроениях и выдвинула инициативу о криминализации бандеровской идеологии. Однако, по оценкам политолога, законопроект – «чистой воды популизм». Он указал, что Моравецкий, будучи премьером Польши, спокойно ездил в Киев и взаимодействовал с Зеленским.

    «Кроме того, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (от которой откололся Моравецкий), вновь напоминает полякам, что он еще в 2016 году сказал Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Но что было сделано польскими властями, в том числе после того, как Львовский облсовет принял решение по «году УПА»? Разве Варшава прекратила оказывать помощь Киеву?» – риторически задается эксперт.

    «Да, страны сейчас обсуждают предоставление кредита – не исключены краткосрочные задержки. Однако, скорее всего, спустя месяц-два, когда общественная напряженность спадет, все снова пойдет, что называется, по накатанной», – заключил Стремидловский.  

    Ранее в Польше остро восприняли решение Львовского областного совета объявить 2027 год «годом УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что такие действия дают дополнительные аргументы для противников вступления Украины в ЕС. «Это неумно, это вредит Украине. Нас это, очевидно, каждый раз раздражает», – сказал он.

    Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш также подчеркнул, что такой шаг «неприемлем», «не укрепляет взаимное доверие», а только усиливает разногласия между двумя странами. «Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции», – добавил глава минобороны.

    В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский включил в список нежелательных на территории республики лиц депутата Львовского облсовета Святослава Шеремета, автора инициативы об объявлении 2027 года годом УПА. А евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник отметила, что Украина после всей помощи от Варшавы «отдает почести геноцидникам польских граждан». Она призвала перестать терпеть «плевки в лицо» со стороны Киева.

    Шеремета счел реакцию Варшавы странной. По его словам, подобные решения на Украине принимали и раньше, а украинцы вправе самостоятельно выбирать национальных героев. Инициатива не была направлена против отношений с Польшей, заверил он. Тем не менее МИД Украины назвал решение Львовского облсовета контрпродуктивным. В ведомстве утверждают, что депутаты не консультировались с центральными органами власти.

    Позже в польском внешнеполитическом министерстве заявили, что окружение Владимира Зеленского заверило Варшаву: решение облсовета не будет введено в действие. Однако скандал не исчерпан. В частности, фракция «Развитие плюс» экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм проект закона о криминализации бандеровской идеологии.

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    22 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть территорий ради мирного соглашения назвал новые регионы историческими землями России.

    Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности уступить территории ради мира, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что (Зеленскому) говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил он.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решения о составе российской переговорной группы на новый раунд контактов по Украине.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил об обсуждении украинского кризиса на переговорах главы государства и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения огня.

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ

    Суд отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро в пользу Банка России

    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро по иску ЦБ
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank и оставил в силе решение о взыскании с него около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России.

    Заседание кассационной инстанции прошло в закрытом режиме в четверг, передает РИА «Новости». В карточке дела указано, что суд постановил оставить без изменения решение первой инстанции и постановление апелляционного суда.

    В мае Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear. С ответчика взыскали убытки в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

    Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил жалобу бельгийской стороны на это решение, после чего оно вступило в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России оспорил в суде Евросоюза ограничения на взыскание активов с Euroclear.

    Летом бельгийский депозитарий решил подать иск в Бельгии против решения российского суда.

    В мае в Euroclear отказались исполнять постановление по активам ЦБ.

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    22 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные политики делают глупые комментарии о беспорядках в республике ради собственной политической выгоды.

    Макрон отметил, что «манипуляции с информацией после субботних беспорядков привели к заявлениям, которые столь же неприемлемы, сколь и глупы, со стороны многих людей, включая иностранных лидеров», пишет The Guardian.

    На вопрос журналистов о том, имеет ли он в виду американского лидера Дональда Трампа, президент ответил утвердительно. Ранее американский политик обвинил в насилии на улицах французских городов «мигрантов, джихадистов и коммунистов». Макрон также упомянул премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о «нашествии экстремистского ислама».

    По словам французского лидера, политики используют ситуацию во Франции для собственных избирательных кампаний. Он опроверг слухи о вторжении мигрантов и исламистов, назвав их абсолютно ложными, и обратил внимание на распространение сгенерированных нейросетями фейковых изображений.

    Тем временем в Париже запретили проведение акций протеста в четверг из-за угрозы новых беспорядков. В субботу движение «желтых жилетов» планирует провести марш в центре столицы. За время погромов в стране задержали 2,5 тыс. человек, из которых 174 получили тюремные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о потере контроля над протестами со стороны властей.

    Издание Le Figaro сообщило, что половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон.

    В воскресенье президент Франции пообещал наказать участников массовых погромов.

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    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    22 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине

    Путин: Россия готова к возобновлению трехсторонних контактов по Украине

    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений. Речь не идет о кратковременной приостановке боевых действий, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для выхода на окончательное мирное соглашение, а не для простой приостановки боевых действий, передает РИА «Новости».

    Президент сообщил, что готовность вернуться к переговорам обсуждалась с представителем администрации США.

    «Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени», – подчеркнул Путин.

    По его словам, американский представитель отметил, что обсуждение будущей безопасности двух стран потребует также разговора об архитектуре европейской безопасности. Российский лидер согласился с таким подходом.

    «Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в переговорном процессе по Украине.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорый доклад американских переговорщиков о результатах встреч с представителями Украины и Европы.

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    22 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств

    Путин назвал театр главным из искусств вместо кино

    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ленинская формула о «важнейшем из искусств» сегодня неверна, поскольку ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, заявил президент Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.

    «Трудно сегодня согласиться с классиком, который считал важнейшим искусством кино», – приводит ТАСС слова российского лидера. «Театр не только жив – он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается», – добавил он.

    По словам Путина, главное преимущество театра заключается в прямом контакте со зрителями, который вызывает «чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.

    Президент поздравил театральное сообщество со 150-летием.

    В прошлом месяце на Петербургском международном форуме объединенных культур он подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны.

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