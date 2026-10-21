Черногория отменила безвизовый режим для россиян

Черногория с 1 ноября отменила безвизовый режим для россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

«С 1 ноября въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», – пояснил дипломат ТАСС.

Лукашик отметил, что с начала ноября прекращает действие двустороннее межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. Для получения визы россиянам потребуется подать пакет документов в один из визовых центров VFS Global на территории России или напрямую в посольство Черногории в Москве.

При этом посольство России в Подгорице пока не располагает информацией о возможных изменениях правил получения иностранцами временного разрешения на проживание в республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал возможные меры Москвы в ответ на отмену безвизового режима Сербией.

Также МИД Таиланда разъяснил правила въезда россиян после отмены безвиза.