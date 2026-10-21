Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Черногория отменила безвизовый режим для россиян
Черногория с 1 ноября отменила безвизовый режим для россиян
Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил, что Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.
«С 1 ноября въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», – пояснил дипломат ТАСС.
Лукашик отметил, что с начала ноября прекращает действие двустороннее межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. Для получения визы россиянам потребуется подать пакет документов в один из визовых центров VFS Global на территории России или напрямую в посольство Черногории в Москве.
При этом посольство России в Подгорице пока не располагает информацией о возможных изменениях правил получения иностранцами временного разрешения на проживание в республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал возможные меры Москвы в ответ на отмену безвизового режима Сербией.
Также МИД Таиланда разъяснил правила въезда россиян после отмены безвиза.