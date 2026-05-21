МИД Таиланда разъяснил правила въезда в страну россиян после отмены безвиза
МИД Таиланда: Россияне смогут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней
После вступления в силу новых визовых правил Таиланда граждане РФ по-прежнему смогут въезжать в королевство без визы на срок до 30 дней, следует из разъяснений, опубликованных консульским департаментом МИД азиатской страны.
В частности, отменяется 60-дневный безвизовый режим для 93 стран и территорий. Также сокращается список государств, подпадающих под 30-дневный безвизовый въезд в туристических целях, и меняются правила выдачи виз по прибытии, передает РИА «Новости».
В МИД Таиланда отметили, что нормативные акты вступят в силу через 15 дней после публикации в правительственной газете Royal Gazette.
Власти Таиланда объясняют реформу необходимостью борьбы со злоупотреблениями безвизовым режимом. Возможность длительного пребывания без визы использовалась для ведения нелегального бизнеса.
Между тем, Таиланд сократил срок безвизового пребывания для белорусов до 15 дней, исключив их из списка стран для получения визы по прибытии.
Согласно опубликованной ведомством схеме, Белоруссия исключена из списка стран, граждане которых могут въезжать в Таиланд по визе по прибытии (Visa on Arrival), и включена в новую категорию государств с 15-дневным безвизовым режимом. В эту же группу вошли Сейшельские острова и Маврикий.
Нарушителей новых миграционных правил ожидают крупные штрафы и последующая депортация из страны.