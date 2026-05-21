Командир сгоревшего в Якутии самолета получил сильные ожоги

Tекст: Ольга Иванова

Следственный комитет России сообщил о госпитализации пилота после жесткой посадки самолета в Томпонском районе Якутии, передает ТАСС. «В результате происшествия командир воздушного судна получил телесные повреждения в виде ожогов и был госпитализирован», – заявили в ведомстве.

Авария произошла 19 мая во время патрулирования лесов. Из-за отказа двигателя Ан-2 совершил вынужденную посадку в четырех-пяти километрах от села Теплый Ключ.

После приземления борт загорелся, следователи уже признали его не подлежащим восстановлению. На борту находились восемь человек, они самостоятельно добрались до населенного пункта.

20 мая одного пострадавшего перевезли в ожоговый центр Якутска в стабильно тяжелом состоянии. Троим пассажирам оказали помощь амбулаторно, остальным лечение не потребовалось. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли образцы топлива и назначили комплекс судебных экспертиз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Находившиеся в салоне люди самостоятельно вышли из лесного массива пешком.

