УЗГА опроверг информацию о приостановке проекта самолета «Ладога»
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) опроверг остановку создания турбовинтового самолета «Ладога».
В руководстве предприятия заявили, что работы над «Ладогой» не прекращались, передает ТАСС.
«Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» некорректна – на текущей стадии разработки подобные решения не принимались», – подчеркнули представители завода.
Сейчас инженеры сосредоточены на подготовке лайнера к первому вылету. Одновременно с этим рассматривается вариант трансформации базовой модификации в грузовую версию.
Такое возможное изменение облика связано с высокой степенью готовности другого регионального борта – Ил-114-300. Кроме того, создатели учитывают весьма ограниченный объем рынка для пассажирских машин подобного класса.
Ранее главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков сообщил о приостановке проекта самолета «Ладога».
В конце прошлого года Минпромторг рассказал об изготовлении опытного экземпляра нового воздушного судна.
Росавиация запланировала старт испытаний машины на четвертый квартал текущего года.