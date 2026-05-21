Власти Дании решили отбуксировать взрывоопасную тушу кита Тимми
Огромное тело морского млекопитающего планируют отбуксировать с популярного среди туристов пляжа на острове Анхольт из-за скопления внутри него опасных газов.
Местные специалисты огородили территорию побережья и попросили прессу соблюдать дистанцию, передает ТАСС. Необходимость срочного перемещения 12-метрового животного вызвана скоплением большого объема газов, способных спровоцировать разрыв тканей.
Млекопитающее собираются доставить в бухту возле города Грено. Ожидается, что сложный процесс займет весь день, после чего ученые приступят к вскрытию и изучению останков. При возникновении технических трудностей исследовательские работы организуют прямо на берегу.
Администрация стремится быстрее очистить зону отдыха в связи с началом сезона. «В следующие недели все больше туристов будет прибывать на остров, он является излюбленным местом отдыха», – заявила руководитель туристической фирмы Пиа Ланге Кристенсен.
Горбатый кит по прозвищу Тимми впервые появился у побережья в конце марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая спасатели вывезли горбатого кита на барже в Северное море.
При этом спонсоры спасательной операции дистанцировались от ее заключительного этапа.
Спустя полторы недели датские власти обнаружили мертвое животное на побережье острова Анхольт.