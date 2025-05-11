Ребенок пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел в поселке Хомутовка Курской области, когда вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. По его словам, в результате удара пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и ноги.

Он отметил, что родственники самостоятельно перевезли ребенка в Севскую центральную районную больницу Брянской области, где ей оказали медицинскую помощь. Родители ребенка, находившиеся в машине, не пострадали.

Врио министра здравоохранения Курской области связалась с коллегами из Брянской области – за состоянием девочки ведется наблюдение и организован необходимый уход. Власти региона продолжают контролировать ситуацию.

В воскресенье в результате попадания боеприпаса ВСУ полностью выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

Ранее в селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

Накануне в Минобороны сообщили, что несмотря на объявленный президентом России Владимиром Путиным режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, в частности ими были предприняты четыре попытки прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях.