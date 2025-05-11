Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Две женщины получили ранения при атаке дронов ВСУ в Курской области
В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.
Две женщины были травмированы в Курской области в ходе атаки беспилотников ВСУ, передает ТАСС. Инцидент произошел вечером в селе Гуево Суджанского района, когда из населенного пункта эвакуировали трех местных жительниц.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что обе пострадавшие – 1949 и 1950 годов рождения. «Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки ранения получили две женщины 1949 и 1950 годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу», – написал он в своем телеграм-канале.
Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Информация о состоянии женщин уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево рассказали следователям об убийстве мирных жителей боевиками ВСУ. Бойцы подразделения «Север» встретили в Гуево иеромонаха Симеона, который ранее считался пропавшим. Среди боевиков ВСУ в Гуево обнаружили польских и англоязычных наемников.