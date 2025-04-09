Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили в населенном пункте Гуево в Курской области иеромонаха Симеона, который, несмотря на захват территории ВСУ, остался с местными жителями, передает РИА «Новости». Судьба иеромонаха долгое время оставалась неизвестной, но сейчас он нашелся и отказался покинуть село вместе с освободившими его бойцами.

Военнослужащий группировки «Север» рассказал, что Симеон отказался от эвакуации, предпочтя остаться с паствой до вывода последнего человека или до установления безопасности. Иеромонах активно помогает оставшимся людям, поддерживая их дух и обеспечивая продовольствием. Он также занимается эвакуацией и захоронением погибших, включая тела противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжили выбивать Вооруженные силы Украины из Гуева и Олешни в Курской области. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в Гуево. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.