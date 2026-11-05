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Полиция Франции задержала почти 450 участников протестов
Французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен, сообщило Министерство внутренних дел Франции.
«По состоянию на 18.00 (20.00 мск) по стране зафиксировано 448 задержаний. 53 сотрудника правоохранительных органов пострадали», – приводит ТАСС со ссылкой на Figaro текст сообщения.
В ведомстве подчеркнули, что эти данные предварительные и могут быть скорректированы. МВД также пересмотрело в меньшую сторону свои оценки численности протестующих, снизив общее количество участников акций с 600 тыс. до 575 тыс. человек в рамках 193 манифестаций по Франции; в Париже министерство оценило число участников профсоюзной демонстрации в 65 тыс., тогда как префектура полиции ранее говорила о 75–80 тыс. человек.
В Париже во время акций протеста на площади Нации произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция бросала в толпу шумовые гранаты, которые разрывались в непосредственной близости от протестующих, силовики наступали на сбитых с ног и лежащих на асфальте людей, одного манифестанта с поднятыми руками полицейский ударил дубинкой, еще один правоохранитель направил на группу протестующих гранатомет для запуска светошумовых снарядов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже состоялась одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации.
Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.