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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 11:12 • Новости дня

    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции

    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные политики делают глупые комментарии о беспорядках в республике ради собственной политической выгоды.

    Макрон отметил, что «манипуляции с информацией после субботних беспорядков привели к заявлениям, которые столь же неприемлемы, сколь и глупы, со стороны многих людей, включая иностранных лидеров», пишет The Guardian.

    На вопрос журналистов о том, имеет ли он в виду американского лидера Дональда Трампа, президент ответил утвердительно. Ранее американский политик обвинил в насилии на улицах французских городов «мигрантов, джихадистов и коммунистов». Макрон также упомянул премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о «нашествии экстремистского ислама».

    По словам французского лидера, политики используют ситуацию во Франции для собственных избирательных кампаний. Он опроверг слухи о вторжении мигрантов и исламистов, назвав их абсолютно ложными, и обратил внимание на распространение сгенерированных нейросетями фейковых изображений.

    Тем временем в Париже запретили проведение акций протеста в четверг из-за угрозы новых беспорядков. В субботу движение «желтых жилетов» планирует провести марш в центре столицы. За время погромов в стране задержали 2,5 тыс. человек, из которых 174 получили тюремные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о потере контроля над протестами со стороны властей.

    Издание Le Figaro сообщило, что половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон.

    В воскресенье президент Франции пообещал наказать участников массовых погромов.

    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

    NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после того, как на территории страны была ограничена работа спутниковой системы связи военного назначения Starshield, пишет газета The New York Times (NYT).

    Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

    Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

    В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время переговоров в Норвегии отчитали Владимира Зеленского за критику в адрес главы Соединенных Штатов, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, во время переговоров в Осло американская делегация в лице Уиткоффа и Кушнера жестко раскритиковала Зеленского за его выпады в адрес президента США, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный источник газеты сообщил, что представители Вашингтона прямо указали Зеленскому, что его поведение «привело президента в ярость». В ответ он пытался возражать и отказываться от своих слов. Тем не менее собеседник издания подчеркнул, что Зеленский «уловил посыл», поэтому на итоговой пресс-конференции в норвежской столице он высказывался о действиях США значительно сдержаннее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским.

    На прошлой неделе The New York Times сообщила, что Вэнс, Кушнер и Уиткофф уговаривали Зеленского прекратить бить по российским НПЗ.

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    21 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах

    Tекст: Ольга Иванова

    Все изоляторы при судах в крупных городах Франции, включая Париж, оказались переполнены после масштабных протестов, заявил глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен.

    «Все судебные изоляторы – то есть места при судах, где люди находятся в ожидании суда под надзором полиции, – переполнены. Это касается Парижа, Лилля, Марселя, Бордо и Тулузы», – приводит слова Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на французские телеканалы.

    Глава минюста Франции добавил, что суды страны рассматривают дела более 900 участников протестов, прошедших 17 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью о якобы причастности России к протестам во Франции.

    Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон утратил контроль над ситуацией с протестами.

    Во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

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    21 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о стремлении не совершать неверных шагов при переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что старается избегать неверных шагов на фоне активизации попыток Москвы и Вашингтона урегулировать украинский конфликт.

    «Последнее, что я хочу сделать, – это перевернуть все вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению войны», – подчеркнул Трамп, комментируя в том числе встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    Трамп отметил, что ранее уже обсуждал с президентом России перспективы завершения кризиса. По его словам, стороны приближаются к этой цели и, возможно, находятся к ней ближе, чем когда-либо, передает ТАСС.

    Кроме того, президент США выразил удовлетворение позицией Москвы на Ближнем Востоке. Он заявил, что очень рад тому факту, что Россия и Китай не вмешиваются в конфликт с Ираном или их участие оказалось значительно меньшим, чем могло бы быть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча Путина с Уиткоффом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об искреннем желании Трампа мирно урегулировать конфликт на Украине.

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    21 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп назвал отказ от санкций условием освобождения Хаббарда в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против Москвы привело бы к срыву переговоров об освобождении осужденного в России американца Стефана Хаббарда.

    «Если бы были введены санкции, эти переговоры, безусловно, полностью бы прекратились», – приводит слова американского лидера в соцсети Truth Social ТАСС.

    Президент добавил, что многие сторонники немедленного введения антироссийских ограничительных мер звонили ему с извинениями, так как не знали о ведущемся диалоге по освобождению американского гражданина. Ранее он отмечал, что Вашингтон никого не передавал Москве взамен.

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом сообщал, что Хаббард уже находится в аэропорту Пулково. Американец был задержан весной 2022 года и приговорен к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне украинских войск, свою вину он признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

    МИД России подтвердил диалог российских и американских спецслужб об освобождении заключенных. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке американских санкций настрой на урегулирование ситуации на Украине.

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    21 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Сын освобожденного наемника Хаббарда поблагодарил Путина и Трампа

    Сын наемника Хаббарда поблагодарил Путина и Трампа за освобождение отца

    Tекст: Ольга Иванова

    Сын освобожденного в России американца Стивена Хаббарда православный священник отец Иосиф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

    «Я благодарен президенту Трампу и его администрации за усилия, предпринятые ради моего отца, а также президенту Путину за проявленный акт гуманизма», – говорится в письме отца Иосифа, с которым ознакомились РИА «Новости».

    Письмо священника Намасской и Оринисской митрополии епархии Кипрской православной церкви распространило адвокатское бюро «ЕПАМ».

    73-летний уроженец Мичигана проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с оплатой не менее тысячи долларов в месяц, прошел обучение и получил оружие. Американец служил в ВСУ до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил признавшего вину Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение освободить американского наемника Стивена Хаббарда.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за этот шаг.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил освободить американца.

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    21 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже третью ночь подряд вводится частичный комендантский час из-за массовых протестов, сообщили в столичной полиции.

    Подобные ограничения уже действовали в ночь на вторник и на среду, передает РИА «Новости». «В соответствии с распоряжениями премьер-министра Себастьяна Лекорню и главы МВД Лорана Нуньеса префектура полиции приняла постановления о комендантском часе», – сообщила столичная полиция.

    Ограничения будут действовать на площади Республики и в районе квартала Аль с 23.00 до 6.00 утра (00.00-07.00 мск). Они распространяются как на взрослых, так и на несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в центре Парижа ввели комендантский час.

    В тот же день на главу МВД Франции Лорана Нуньеса подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    В воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

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    21 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Крупный французский профсоюз призвал к забастовке в ноябре

    Глава французского профсоюза CGT призвала к общенациональной забастовке 5 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава одного из крупнейших французских профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала к проведению общенациональной забастовки 5 ноября из-за отсутствия ответов властей на требования протестующих.

    «Мы не получили никакого ответа на наши требования, так что премьер-министр только усиливает гнев… CGT и объединение профсоюзов призывает к максимально широкой мобилизации 5 ноября. Мы призываем работников провести общие собрания повсюду, на всех рабочих местах, со всеми коллегами, во всех службах, на всех заводах, чтобы сделать забастовку 5 ноября и после всеобщей», – заявила Бине, слова которой приводит РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Во Франции с середины сентября продолжаются протесты. Изначально на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требуя улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен, а акции охватили другие регионы.

    Самой масштабной стала демонстрация 17 октября, в которой, по данным МВД, приняли участие около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду политик Флориан Филиппо высмеял статью о причастности России к протестам во Франции. В тот же день лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон утратил контроль над протестами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Франции в доведении страны до безумия.

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    21 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    США никого не передали России в обмен на наемника Хаббарда

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон никого не передавал Москве в обмен на освобождение гражданина США Стефана Хаббарда, осужденного за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Вашингтон никого не передавал Москве ради освобождения американского гражданина Стефана Хаббарда, отбывавшего наказание за участие в боях на стороне ВСУ, передает ТАСС.

    «Стефан возвращается домой и скоро воссоединится со своей семьей», – написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

    Американский лидер добавил, что возвращение Хаббарда должно было состояться еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, и объяснил возникшую задержку безуспешными переговорами.

    Стефан Хаббард содержался под стражей с апреля 2022 года, а 7 октября 2024 года Мосгорсуд приговорил его к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима. Подсудимый дал признательные показания по существу предъявленных обвинений.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Путина освободить американца.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина освободить американского наемника Стефана Хаббарда.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американского наемника.

    В среду Путин сообщил, что Хаббард освобожден и находится в аэропорту Пулково.

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    21 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Крупнейший во Франции оператор связи столкнулся с масштабным сбоем

    Крупнейший французский оператор связи Orange столкнулся с масштабным сбоем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейшая французская телекоммуникационная компания Orange сообщила о масштабных перебоях в работе мобильной сети по всей территории страны.

    Французская телекоммуникационная компания Orange сообщила о перебоях в работе мобильной сети, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент вы можете столкнуться с перебоями в работе мобильной сети Orange», – говорится в заявлении компании.

    По данным телеканала BFMTV, сбой затронул всю Францию и сильно нарушил возможность звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сбой интернет-связи зафиксировали в ключевой телекоммуникационной сети Ирана.

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    21 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае

    Путин заявил о намерении обсудить с Уиткоффом встречу с Трампом в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге сообщил американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу о готовности обсудить возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

    Беседа российского лидера со спецпосланником президента США проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «И эти, и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего внимания, в том числе возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться», – заявил Путин.

    Он также попросил Уиткоффа передать Трампу самые искренние слова благодарности за принимаемые им усилия по урегулированию украинского кризиса.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко, все три страны заинтересованы во встрече на высшем уровне, однако окончательных договоренностей пока нет. Американский госсекретарь Марко Рубио подтверждал, что возможность встречи лидеров обсуждается.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию на Украине.

    В прошлом месяце в Кремле допустили подготовку Китаем встречи лидеров трех стран на саммите АТЭС.

    Летом помощник президента Юрий Ушаков отмечал возможность проведения двусторонних переговоров в КНР.

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    22 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Франция урезала расходы на бывших премьер-министров

    Politico: Во Франции расходы на экс-премьеров сократились на 500 тыс. евро

    Tекст: Игорь Иножарский

    В 2026 году во Франции стоимость льгот для бывших премьер-министров сократится на 500 тыс. евро из-за смерти некоторых из них и отмены пожизненных автомобилей с водителем.

    Согласно парламентскому документу, расходы на бывших премьер-министров в 2026 году составят 1,2 млн евро, что на полмиллиона меньше, чем в 2025 году, пишет Politico.

    Снижение связано со смертью Лионеля Жоспена и Эдуара Балладюра, на которых в 2025 году выделялось 260 тыс. евро. Кроме того, указ Себастьяна Лекорню задним числом с 1 января отменил для бывших глав правительства право на служебный автомобиль с водителем спустя 10 лет после ухода с поста.

    Бывшие премьеры в течение 10 лет могут пользоваться услугами личного секретаря. Депутат Мари-Кристин Даллоз планирует предложить ограничить льготы на автомобиль и секретаря пятью годами, что может сэкономить еще 520 тыс. евро в 2027 году.

    Больше всего средств уходит на Доминика де Вильпена и Бернара Казнёва – в 2025 году на них было потрачено 209 тыс. и 197 тыс. евро соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета. В августе Макрон лишил экс-премьера Франции Фийона ордена Почетного легиона. В мае во Франции начали расследование против идущего в президенты экс-премьера.

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    21 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков счел неуместным сравнение встречи Путина, Трампа и Си с Ялтой

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным сравнение возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года.

    Песков прокомментировал сравнение возможных переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией.

    «Нет. Такое сравнение совсем неуместно», – заявил Песков телеканалу «Звезда».

    Ранее газета The Wall Street Journal провела историческую параллель между возможной встречей трех лидеров и событиями 1945 года, когда руководители СССР, США и Великобритании согласовывали основы послевоенного устройства мира.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч президента на саммите АТЭС.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к контактам с лидерами России и КНР.

    В среду Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

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    22 октября 2026, 05:19 • Новости дня
    Трамп заявил о близости сделки по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стороны впервые за долгое время вплотную приблизились к соглашению по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы, вероятно, близки к сделке впервые за долгое время», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Американский лидер также назвал проходящие переговоры об урегулировании «очень деликатными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Трамп заявил о стремлении не совершать неверных шагов при переговорах с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил искреннее желание американского лидера мирно урегулировать конфликт на Украине. В понедельник президент США выразил мнение, что Владимир Зеленский потерял 1 млн граждан из-за отказа от сделки.

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