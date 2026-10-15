Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград
Грушко: Россия предупредила НАТО о последствиях изоляции Калининградской области
Россия проинформировала НАТО и Евросоюз о возможных последствиях попыток изолировать Калининградскую область, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Москва довела до сведения НАТО и Евросоюза сигналы о последствиях возможных попыток изолировать Калининградскую область, пишет ТАСС.
«Наша позиция хорошо известна, соответствующие сигналы доведены и до НАТО, и до ЕС, и они представляют, какие последствия могут быть связаны с любыми попытками изоляции Калининградской области, нарушения ее жизнеобеспечения», – заявил Грушко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград.
В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.
Днем ранее посольство России предупредило о последствиях блокады региона.