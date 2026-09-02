МИД заявил о подготовке стран НАТО к военному столкновению

В МИД заявили о подготовке стран НАТО к войне

Tекст: Катерина Туманова

«Они ведут дело действительно к военному столкновению с Россией. Тут даже дело не в риторике, а если говорить профессионально и посмотреть на всю совокупность того, что они делают и заявляют, то это подготовка к войне с Россией», – цитирует ТАСС дипломата в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Грушко уточнил, что об агрессивных намерениях НАТО свидетельствуют военные программы, характер проводимых учений и развитие логистической инфраструктуры на восточном фланге блока.

Он добавил, что Россия теперь рассматривается в качестве прямой и долговременной угрозы во всех стратегических документах как НАТО, так и Европейского союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Минобороны Польши Томчик заявил о подготовке к войне с Россией. Финляндия назвала «российскую угрозу» ключевым фактором будущего. В Германии заявили о состоянии войны с Россией.