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Су-57Э впервые продемонстрировал высший пилотаж на выставке Aero India
Российский Су-57Э совершил первый демонстрационный полет на Aero India
Российский истребитель Су-57Э совершил первый демонстрационный полет в рамках международной выставки Aero India-2025, продемонстрировав высший пилотаж под управлением Героя России Сергея Богдана.
На международной авиационно-космической выставке Aero India-2025, проходящей в Бангалоре, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э совершил свой первый демонстрационный полет, как сообщает ТАСС. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, который продемонстрировал высший пилотаж на этом современном воздушном судне.
Самолет находился в воздухе около десяти минут, предоставляя зрителям возможность оценить его маневренные способности и современные технологии, применяемые в авиационном производстве России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, а индийские летчики выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э.