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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    7 комментариев
    30 октября 2026, 06:11 • Новости дня

    КНДР показала новые ударные беспилотники на выставке в Пхеньяне

    ЦТАК: КНДР показала новые дроны-камикадзе и 600-мм РСЗО на выставке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На открывшейся в Пхеньяне выставке вооружений лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    Северная Корея продемонстрировала новые оперативно-тактические боевые системы, включая многоцелевые дроны и тактические крылатые ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Выставка «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026» открылась в Пхеньяне 29 октября. В рамках мероприятия состоялась демонстрация ударных дронов-камикадзе, ракет «воздух-земля» и многоцелевых беспилотников. Запущенные снаряды со стопроцентной точностью поразили островную мишень.

    Кроме того, впервые перед широкой публикой была проведена боевая стрельба из высокоточной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня, получившей название «снайпер». Лидер страны выразил удовлетворение результатами испытаний и подчеркнул важность модернизации вооруженных сил за счет развития беспилотной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приоритетной задаче создания мощнейших вооруженных сил.

    Ранее Главное управление ракетостроения страны провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты.

    Также Северная Корея успешно испытала высокоточный снаряд для модернизированной реактивной системы залпового огня.

    29 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья

    Посол Озеров: Вывод войск из Приднестровья возможен после урегулирования

    Tекст: Ольга Иванова

    Вывод российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики возможен только после окончательного урегулирования конфликта в регионе, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Москва увязывает завершение своего военного присутствия с итогами переговоров и нахождением формулы особого статуса для Приднестровья, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация всегда говорила, что вывод наших войск увязан с итогами, с самим процессом урегулирования. Вот будет урегулирован приднестровский конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», – сказал Озеров.

    Дипломат отметил эффективность действующей миротворческой операции с участием российского, молдавского и приднестровского контингентов. По его словам, сохранение отдельных элементов контроля дает шанс на возобновление полноценной работы переговорного формата «5+2», заблокированного с 2019 года.

    В настоящее время в регионе находится Оперативная группа российских войск, обеспечивающая охрану складов с боеприпасами в селе Колбасна. Кроме того, российские миротворцы следят за безопасностью в зоне конфликта в соответствии с соглашением 1992 года, однако официальный Кишинев регулярно требует их вывода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Молдавии Олег Озеров призвал Кишинев возобновить переговорный процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации и закупки вооружений Кишиневом.

    Весной директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал существенные подвижки в приднестровском урегулировании необходимым условием для постановки вопроса о выводе войск.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    29 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Президент Литвы объявил о введении всеобщего призыва в армию с 2032 года

    Науседа: Литва введет всеобщий призыв в армию с 2032 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Госсовет обороны Литвы введет всеобщий призыв на срочную службу с 2032 года. Об этом сообщил журналистам сам глава государства Гитанас Науседа, передает ТАСС.

    «Решено перейти на всеобщий призыв с 2032 года», – заявил он. По словам президента Литвы, планируется ежегодно призывать около 7,5 тыс. военнообязанных. Глава государства добавил, что девушки также смогут проходить службу, но исключительно на добровольной основе.

    В 2026 году к срочной службе будут привлечены более 5 тыс. человек, которых компьютерная программа отберет случайным образом. Увеличение числа призывников до 2032 года ограничено из-за недостатка инфраструктуры и квалифицированных инструкторов, однако власти намерены устранить этот дефицит в ближайшие годы.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Сейме Литвы предложили ввести всеобщий призыв в армию с 2030 года.

    В начале месяца власти Литвы ограничили получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины.

    В прошлом месяце Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу.

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    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

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    29 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полянский назвал НАТО официальным оружейным магазином для Киева

    Полянский: Запад создал постоянно действующий механизм военного снабжения Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны формируют постоянно действующий механизм военного снабжения Украины через НАТО и формат «Рамштайн».

    По его словам, Североатлантический альянс, несмотря на заявления о непричастности к конфликту, разрешает Киеву напрямую закупать вооружения через Управление по поддержке и закупкам. «Альянс, который на каждом углу твердит, что не является стороной конфликта, становится для Киева официальным оружейным магазином», – цитирует Полянского ТАСС.

    В рамках модели «Рамштайн» и «коалиции желающих» ряд западных стран объявил о новых поставках вооружений. По словам дипломата, к финансированию этого механизма подключились Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

    Полянский отметил, что Британия намерена выделить 100 млн фунтов стерлингов на программу снабжения ракетами для систем противовоздушной обороны Patriot, а также предоставить украинской армии 95 тыс. беспилотников и десятки тысяч снарядов до конца года. Помимо этого, Лондон анонсировал пакет помощи на 10 млрд фунтов.

    Европейские государства также продолжают масштабные закупки оружия. Как напомнил постпред, председатель Евросовета Антониу Кошта выразил готовность покрыть потребности Украины на 2027 год, выделив около 46,7 млрд из запланированных 70 млрд евро, при этом порядка 40 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указал на отсутствие у европейских стран внятной стратегии в украинском конфликте.

    В субботу дипломат обвинил государства Европы в намеренном игнорировании бесправия жителей Украины.

    В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов.

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    29 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинская армия получила из Европы неразрывающиеся просроченные снаряды

    Боец СВО Холмик сообщил о поставках украинской армии просроченных снарядов из ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран специальной военной операции с позывным Холмик рассказал, что европейские страны поставляли Вооруженным силам Украины просроченные боеприпасы, которые не взрывались при падении.

    Ветеран спецоперации и бывший военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона с позывным Холмик сообщил об использовании украинскими войсками бракованных снарядов, передает РИА «Новости».

    «У ВСУ были просроченные боеприпасы, которые Украине поставляли европейские страны, а они не взрывались, даже когда их прилетало огромное количество на позиции. Бывало, что снаряд взрывался в воздухе, не долетая до нас, и это было в Андреевке и в Клещеевке», – рассказал Холмик.

    По словам военнослужащего, подобные снаряды падали в нескольких метрах от российских позиций. Боец добавил, что зачастую боеприпас уходил глубоко в землю без разрыва, несмотря на ожидание взрыва фугаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пентагон заявил о неизменности политики Соединенных Штатов в отношении передачи европейского оружия Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об угрозе для производящих оружие для Вооруженных сил Украины европейских оборонных заводов.

    Депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии.

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    29 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Еврокомиссия отказала Прибалтике в деньгах на защиту от дронов

    LRT: ЕК отказалась выделить странам Балтии 500 млн евро на защиту от дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия (ЕК) отклонила просьбу стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление системы защиты от дронов, посоветовав им воспользоваться кредитами в рамках фонда SAFE, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

    ЕК отказалась удовлетворить просьбу Латвии, Литвы и Эстонии о финансировании создания единой системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT. В сентябре министры обороны этих стран направили засекреченное письмо в ЕК с запросом на 500 млн евро.

    «Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия отказала Литве, Латвии и Эстонии в предоставлении запрашиваемого дополнительного финансирования на создание системы защиты от дронов в размере 500 млн евро и посоветовала обратиться в фонд SAFE», – говорится в сообщении.

    По словам Кубилюса, бюджет ЕС на текущий период подходит к концу, поэтому возможности получить значительные средства ограничены. При этом он напомнил о фонде SAFE, где после первого раунда заявок остался 21 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил об утверждении плана выделения Венгрии 5,4 млрд евро в рамках оборонного кредита SAFE.

    На прошлой неделе Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды.

    В начале месяца еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать «военный шенген» из-за неспособности сдерживать Россию.

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    29 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил контракт на поставку БМП для Германии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты (БМП) Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. В рамках реализации двух опционов Бундесвер получит 35 новых бронемашин, а Королевская сухопутная армия Нидерландов – 34 единицы. Передача техники запланирована на период с мая 2032 года по ноябрь 2033 года.

    Непосредственным исполнителем контракта выступит компания Artec GmbH – совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Deutschland. Заказ размещен через европейское оборонное агентство OCCAR.

    «Активация дополнительных опционов на Schakal подтверждает доверие наших клиентов к этой ультрасовременной системе», – заявил глава дивизиона Vehicle Systems компании Rheinmetall доктор Бьерн Бернхард.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование первой части данных опционов 24 июня 2026 года. Базовый контракт предполагал поставку 222 единиц Schakal с опционом еще на 200 машин. С учетом нынешнего заказа общее число законтрактованных БМП этого типа выросло до 291 единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин для бундесвера.

    В феврале руководство компании сообщило о масштабном расширении производственных мощностей на фоне роста оборонных заказов.

    В январе предприятие подписало соглашение на производство ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов.

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    29 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Литва предложила Украине совместное производство дронов на 800 млн евро в год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс направил Киеву предложение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов на сумму 800 млн евро в год, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

    «Контрактные обязательства в первые годы могли бы составлять 200 млн евро с тем, чтобы со временем довести совместное производство до уровня 800 млн евро», – передает слова Науседы ТАСС.

    Президент Литвы отметил взаимную выгоду для обеих стран, добавив, что часть произведенной техники будет направляться на Украину, а часть оставаться в Литве. Это позволит Вильнюсу отказаться от закупок беспилотников в третьих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва оценила строительство украинского завода боеприпасов в республике в 93 млн евро.

    В августе Украина договорилась о совместном производстве морских и наземных беспилотников с Финляндией.

    В прошлом году Вильнюс согласовал выделение 30 млн евро на закупку систем Patriot для передачи Киеву.

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    29 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    ЕК отказалась выделить странам Прибалтики 500 млн евро на защиту от дронов

    ЕК не выделила Прибалтике 500 млн евро на борьбу с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) отклонила просьбу стран Прибалтики о выделении 500 млн евро на усиление системы борьбы с беспилотниками, посоветовав им воспользоваться кредитами в рамках программы SAFE, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

    «Еврокомиссия дала ответ [на просьбу о 500 млн евро на борьбу с БПЛА]. Можно воспользоваться дополнительными средствами SAFE, о которых мы готовимся сообщить», – заявил Кубилюс в эфире литовского национального радио LRT, передает ТАСС.

    В ближайшее время Еврокомиссия объявит о новом приеме заявок на финансирование через SAFE. Еврокомиссар подчеркнул, что других значительных средств в бюджете ЕС нет, так как «бюджетный период подходит к завершению». Он добавил, что «после первого этапа неиспользованным остался 21 млрд евро».

    Страны Прибалтики в сентябре запросили у ЕК 500 млн евро, утверждая, что Европа должна взять на себя дополнительные инвестиции для обеспечения всеобщей безопасности, поскольку их границы являются внешними рубежами ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой выделить 500 млн евро на развитие систем противодействия беспилотникам.

    В мае глава Еврокомиссии предупредила европейские государства о риске массовых нарушений воздушного пространства дронами.

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    29 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    Бельгия направила истребители F-16 в Литву

    Минобороны Литвы: Бельгия направила на авиабазу Зокняй шесть истребителей F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Шесть истребителей F-16 ВВС Бельгии направлены в Литву для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии, сообщило литовское министерство обороны.

    Около ста бельгийских военнослужащих и шесть самолетов F-16 присоединятся к подразделению ВВС Италии, которое в настоящее время несет дежурство на авиабазе Зокняй в Литве, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в целях усиления противовоздушной обороны стран Балтии в рамках натовской миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы запланировали расширить авиабазу в Шяуляе для размещения 750 военных НАТО.

    В июле Турция решила направить авиацию в Эстонию для участия в натовской миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

    В апреле французские самолеты Rafale взяли на себя ведущую роль в этой миссии.

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    29 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от закупки некачественных бронежилетов для ВСУ

    Евроюст: Ущерб от некачественных бронежилетов для ВСУ превысил 53 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего чиновника министерства обороны Украины подозревают в получении вознаграждения за содействие заключению контракта на закупку некачественных бронежилетов для ВСУ на 53 млн евро.

    Сумма ущерба от приобретения некачественных бронежилетов для ВСУ превысила 53 млн евро, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст).

    «Украинское государство закупило 67 тыс. бронежилетов и перечислило поставщику 100-процентную предоплату. После поставки независимая экспертиза установила, что бронежилеты были низкого качества и не обеспечивали заявленного уровня защиты», – сообщает Евроюст.

    К предполагаемой схеме мог быть причастен неназванный экс-руководитель одного из подразделений Минобороны Украины, занимавшийся развитием материального обеспечения. Следствие полагает, что в марте 2022 года он содействовал заключению контракта с поставщиком и получил от него денежное вознаграждение, которое через третье лицо было вложено в недвижимость в Ницце.

    В рамках расследования французские и украинские правоохранительные органы при координации Евроюста провели обыски во Франции, наложив арест на недвижимость и банковские счета лиц, причастных к схеме. С французской стороны в операции участвовали следственный судья парижского суда и Центральное управление по борьбе с крупными финансовыми преступлениями, с украинской – Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции при обыске имущества на вилле у бывшего прокурора Украины Святослава Пискуна нашли 1 млн евро и 3 кг золота.

    Позже Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительный акт на заместителя командира воинской части Кировоградской области за закупку некачественных консервов для ВСУ на сумму около 24 тыс. долларов.

    До этого французская компания Verney-Carron начала процедуру банкротства после неудачи с контрактом на поставку оружия Украине на 36 млн евро.

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    29 октября 2026, 17:02 • Новости дня
    Организаторы контрабанды оружия в Судан получили пожизненные сроки в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ осудили на пожизненное восьмерых контрабандистов оружия для Судана

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил к пожизненному заключению восемь человек по делу о поставках вооружений для армии Судана.

    Суд завершил рассмотрение дела о сети, занимавшейся незаконным оборотом боеприпасов и отмыванием денег. Еще семь человек получили по три года тюрьмы и штрафы в размере 272 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    На аналогичные суммы были оштрафованы шесть коммерческих компаний, их лицензии аннулированы. Двое фигурантов полностью оправданы.

    В конце апреля в одном из аэропортов ОАЭ на борту частного самолета, который приземлился на дозаправку и по декларации перевозил медикаменты, обнаружили около 5 млн патронов. Поставка предназначалась комиссии по вооружениям армии Судана, которую возглавляет председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

    По данным прокуратуры, в ходе расследования силовики выявили несколько компаний, которыми управлял бизнесмен с двойным гражданством Судана и Украины. Они регулярно снабжали суданскую армию боеприпасами, гранатами и беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава департамента информации местной администрации Йохана Аколь Нгор сообщил о гибели более 220 человек при атаке беспилотников на рынок Амиет.

    В прошлом месяце Временная администрация ООН по обеспечению безопасности в Абьее заявила о гибели десятков людей в результате межобщинных столкновений на границе Судана и Южного Судана.

    В мае армия Судана установила контроль над тремя территориями в штате Голубой Нил.

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    29 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Южная Корея и Германия договорились укрепить военное сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до усиленного стратегического партнерства, углубив сотрудничество в сферах безопасности и оборонной промышленности.

    Об этом стало известно по итогам встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле, передает Yonhap.

    Стороны выразили готовность углублять военные связи за счет регулярного обмена информацией и совместных учений. Они также продолжат проведение двусторонних штабных переговоров по вопросам политики безопасности.

    Кроме того, Сеул и Берлин намерены заключить соглашение о защите секретной военной информации и развивать взаимодействие в оборонной промышленности, кибербезопасности и технологической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров.

    Ранее Южная Корея и Германия решили претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

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