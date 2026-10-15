Переход призван разгрузить старый и узкий Китайско-северокорейский мост дружбы и значительно увеличить объем торговых и пассажирских перевозок между странами (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

«Двусторонние отношения вступают в новую фазу, открывая новую главу», – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. По его словам, пограничный переход будет активно способствовать торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. С ответным видеообращением также выступил премьер КНДР Пак Тэ Сон (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

Возведение объекта завершилось еще в 2014 году, однако он не использовался из-за того, что северокорейская сторона не достроила подъездные пути и таможенный комплекс на своей территории (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

Цены на газ душат Европу Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем. Подробности Перейти в раздел

Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности Перейти в раздел

Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности Перейти в раздел

Кличко выставил Зеленскому счет за Киев В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности Перейти в раздел

Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности Перейти в раздел

Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

Британия обвинила Россию в неожиданном Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда? Перейти в раздел