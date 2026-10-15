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Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР
Китай и Северная Корея открыли свой самый значимый сухопутный пограничный переход. Новый трехкилометровый мост через реку Ялуцзян соединяет китайский город Даньдун (провинция Ляонин) с северокорейским Синыйджу (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)
Объект является крупнейшим трансграничным мостом Китая с соседними государствами. Длина перехода – около 3 км, ширина – четырехполосная автомобильная трасса (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)
Возведение объекта завершилось еще в 2014 году, однако он не использовался из-за того, что северокорейская сторона не достроила подъездные пути и таможенный комплекс на своей территории (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)
«Двусторонние отношения вступают в новую фазу, открывая новую главу», – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. По его словам, пограничный переход будет активно способствовать торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. С ответным видеообращением также выступил премьер КНДР Пак Тэ Сон (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)
Переход призван разгрузить старый и узкий Китайско-северокорейский мост дружбы и значительно увеличить объем торговых и пассажирских перевозок между странами (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)
Новый маршрут поможет Пхеньяну импортировать тяжелое оборудование, сырье и энергоносители, необходимые для развития инфраструктуры (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)