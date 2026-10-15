  • Новость часаВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    Украина атаковала Рязанский НПЗ четырьмя ракетами и 69 дронами
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 11:32 • Фоторепортаж

    Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР

    Китай и Северная Корея открыли свой самый значимый сухопутный пограничный переход. Новый трехкилометровый мост через реку Ялуцзян соединяет китайский город Даньдун (провинция Ляонин) с северокорейским Синыйджу (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

    Объект является крупнейшим трансграничным мостом Китая с соседними государствами. Длина перехода – около 3 км, ширина – четырехполосная автомобильная трасса (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

    Возведение объекта завершилось еще в 2014 году, однако он не использовался из-за того, что северокорейская сторона не достроила подъездные пути и таможенный комплекс на своей территории (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

    «Двусторонние отношения вступают в новую фазу, открывая новую главу», – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. По его словам, пограничный переход будет активно способствовать торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. С ответным видеообращением также выступил премьер КНДР Пак Тэ Сон (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

    Переход призван разгрузить старый и узкий Китайско-северокорейский мост дружбы и значительно увеличить объем торговых и пассажирских перевозок между странами (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

    Новый маршрут поможет Пхеньяну импортировать тяжелое оборудование, сырье и энергоносители, необходимые для развития инфраструктуры (фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press)

    Главное
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    СК расследовал дело экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова
    Сын иноагента Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    «АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Niva Bronto

    Цены на газ душат Европу

    Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации