Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?0 комментариев
Владимир Путин прибыл на саммит АТЭС в Шэньчжэне
Владимир Путин в среду начал рабочую программу на саммите АТЭС в Китае. В ходе российско-китайских переговоров президент России отметил, что совместная работа Москвы и Пекина идет по восходящей на благо народов двух стран (фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости)
В программе поездки российского лидера – саммит стран АТЭС, а также первая в истории трехсторонняя встреча глав России, Китая и США (фото: Zhai Jianlan/Xinhua/Global Look Press)
В аэропорту Баоань в Шэньчжэне Путина встретил член ПК Политбюро ЦК Компартии КНР Цай Ци (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Российского лидера приветствовали юноши и девушки, которые размахивали флажками России и Китая. Молодые люди синхронно скандировали на китайском языке: «Горячо приветствуем» (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на вилле «Цилиньюань». Это их пятая встреча с начала года (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжились в формате рабочего завтрака в узком составе (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Торговый оборот между Россией и Китаем несколько лет подряд превышает 200 млрд долларов, отметил Путин. По словам президента, эта цель перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Владимир Путин после российско-китайских переговоров посетил кампус совместного университета МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Путин также принял участие в церемонии открытия саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и выступил с речью (фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press)
Азиатско-Тихоокеанский регион — значимое торгово-экономическое направление, заявил Путин. Он указал: в 2024 году доля региона в российском внешнеторговом обороте составляла более четверти, а сейчас этот показатель превышает более половины торговли России со всем миром (фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press)
Вместо адаптации к новым возможностям бывшие гегемоны стремятся сдержать развитие тех стран, которые сегодня демонстрируют прогресс, заявил Путин (фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС)