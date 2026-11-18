Вместо адаптации к новым возможностям бывшие гегемоны стремятся сдержать развитие тех стран, которые сегодня демонстрируют прогресс, заявил Путин (фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС)

Азиатско-Тихоокеанский регион — значимое торгово-экономическое направление, заявил Путин. Он указал: в 2024 году доля региона в российском внешнеторговом обороте составляла более четверти, а сейчас этот показатель превышает более половины торговли России со всем миром (фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press)

Путин также принял участие в церемонии открытия саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и выступил с речью (фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press)

Владимир Путин после российско-китайских переговоров посетил кампус совместного университета МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Торговый оборот между Россией и Китаем несколько лет подряд превышает 200 млрд долларов, отметил Путин. По словам президента, эта цель перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на вилле «Цилиньюань». Это их пятая встреча с начала года (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

Российского лидера приветствовали юноши и девушки, которые размахивали флажками России и Китая. Молодые люди синхронно скандировали на китайском языке: «Горячо приветствуем» (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

В программе поездки российского лидера – саммит стран АТЭС, а также первая в истории трехсторонняя встреча глав России, Китая и США (фото: Zhai Jianlan/Xinhua/Global Look Press)

Владимир Путин в среду начал рабочую программу на саммите АТЭС в Китае. В ходе российско-китайских переговоров президент России отметил, что совместная работа Москвы и Пекина идет по восходящей на благо народов двух стран (фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости)

Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.

От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.

Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?

Европу зимой ждет самый страшный сценарий Сильных морозов еще нет, а Европа уже бьет все рекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ). Европейцы почти в два раза быстрее расходуют ресурсы своих ПХГ. Тогда как уровень закачки и так был рекордно низким. Ситуацию осложняет еще несколько факторов. Какой самый опасный сценарий для Евросоюза этой зимой? Подробности Перейти в раздел

Евросоюз начал повторяться в антироссийских санкциях Евросоюз продолжает вводить санкции против российского энергосектора. На этот раз под ограничения попали 12 компаний, управляющих отечественными НПЗ. Впрочем, эксперты считают, что ущерба отрасли новые меры не нанесут – все возможные санкции против российской нефтепереработки Западом были введены уже ранее. Зато такие действия наглядно демонстрируют раздражение Брюсселя, который оказался на обочине переговоров по урегулированию украинского кризиса. Подробности Перейти в раздел

Крымский мост использует свою способность к восстановлению Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ. Пока Киев пытался представить удар как свое достижение, поезда возобновили движение через Керченский пролив, а правительственная комиссия занялась оценкой повреждений и подготовкой ремонта. Эксперты считают возвращение моста в строй вопросом времени – ускорить его поможет замысел инженеров, предусмотревших возможность замены конструкций. Чего добивалась Украина этим ударом и как российские военные ответят на атаку по Крымскому мосту? Подробности Перейти в раздел

Мировые СМИ: «Большая тройка» страшит Европу «Европа хромает на две ноги и боится Путина», «Европы нигде не видно», «Саммит станет предупреждением для европейских дипломатий» – так мировые СМИ оценивают предстоящую трехстороннюю встречу лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Чего так испугались в Европе и какие еще оценки звучат в прессе? Подробности Перейти в раздел

Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности Перейти в раздел