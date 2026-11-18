Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?0 комментариев
Ученые предупредили о глобальных последствиях возвращения кори в США
Nature: Возвращение кори в США грозит распространением вируса в других странах
Вспышка кори в Соединенных Штатах увеличивает риск распространения заболевания в других странах из-за высокой контагиозности вируса, заявила директор Центра по изучению пандемий Брауновского университета эпидемиолог Дженнифер Нуццо.
«Возвращение кори в любую страну увеличивает вероятность того, что в других странах будет наблюдаться рост заболеваемости», – приводит слова Нуццо Nature.
В США в 2026 году зафиксировали к 5,7 тыс. заражений и 10 смертельных случаев. Данный эпизод стал самым смертоносным за более чем три десятилетия.
По словам директора Центра обучения вакцинации Детской больницы Филадельфии вирусолога Пола Оффита, США сделали «огромный шаг назад в сфере общественного здравоохранения». Он отметил, что снижение уровня вакцинации привело к тому, что часть населения стала восприимчивой к инфекции.
Издание подчеркивает, что около 40% случаев кори в США в этом году пришлось на людей в возрасте 20 лет и старше. Взрослые более подвержены серьезным осложнениям, чем дети, за исключением самых маленьких.
Исследователи отмечают, что из-за высокой контагиозности корь возвращается первой при снижении уровня вакцинации. Специалист по материнской и фетальной медицине из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Нил Сильверман предупредил, что за корью могут последовать вспышки паротита и краснухи, поскольку вакцины против этих трех заболеваний вводятся в виде одной комбинированной прививки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила США, Мексику и Боливию статуса стран, ликвидировавших корь.
В субботу источники Wall Street Journal сообщили о потере США статуса страны, победившей корь, из-за непрерывного распространения вируса в течение года.
В прошлом году ВОЗ предупредила о росте числа вспышек кори и менингита в ряде стран.