Nature: Возвращение кори в США грозит распространением вируса в других странах

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Возвращение кори в любую страну увеличивает вероятность того, что в других странах будет наблюдаться рост заболеваемости», – приводит слова Нуццо Nature.

В США в 2026 году зафиксировали к 5,7 тыс. заражений и 10 смертельных случаев. Данный эпизод стал самым смертоносным за более чем три десятилетия.

По словам директора Центра обучения вакцинации Детской больницы Филадельфии вирусолога Пола Оффита, США сделали «огромный шаг назад в сфере общественного здравоохранения». Он отметил, что снижение уровня вакцинации привело к тому, что часть населения стала восприимчивой к инфекции.

Издание подчеркивает, что около 40% случаев кори в США в этом году пришлось на людей в возрасте 20 лет и старше. Взрослые более подвержены серьезным осложнениям, чем дети, за исключением самых маленьких.

Исследователи отмечают, что из-за высокой контагиозности корь возвращается первой при снижении уровня вакцинации. Специалист по материнской и фетальной медицине из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Нил Сильверман предупредил, что за корью могут последовать вспышки паротита и краснухи, поскольку вакцины против этих трех заболеваний вводятся в виде одной комбинированной прививки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила США, Мексику и Боливию статуса стран, ликвидировавших корь.

В субботу источники Wall Street Journal сообщили о потере США статуса страны, победившей корь, из-за непрерывного распространения вируса в течение года.

В прошлом году ВОЗ предупредила о росте числа вспышек кори и менингита в ряде стран.