NBC News: Кения выписала последнего переболевшего Эболой пациента

В Кении выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

Tекст: Катерина Туманова

Кения начнет 42-дневный отсчет времени для объявления об отсутствии лихорадки Эбола при условии отсутствия новых заражений в этот период, пишет NBC News.

В регионе число случаев заболевания с начала вспышки в мае превысило 11 тыс. человек.

В октябре в Кении зарегистрировали девять случаев заражения после того, как первый пациент прибыл из Конго через Уганду. Он передал вирус четырем членам семьи и четырем медицинским работникам.

Первый заразившийся и его мать скончались, а остальные семь пациентов полностью выздоровели. Правительство Кении установило 135 человек, контактировавших с нулевым пациентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДР Конго сообщили о почти 11 тыс. подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы. В октябре в Кении зарегистрировали второй случай смерти от лихорадки. Власти республики изолировали 29 контактировавших с заболевшим человек.