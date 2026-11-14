Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.3 комментария
Минздрав: Около 90% россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний
Почти у 90% жителей страны есть одно или несколько эндокринных заболеваний, о которых они могут не подозревать, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева.
«Я не слукавлю, если скажу, что 90% россиян имеют либо одно, либо несколько эндокринных заболеваний. Мы просто об этом еще не знаем, и они тоже не знают», – цитирует Мокрышеву РИА «Новости».
По ее словам, в настоящее время повышенное внимание профильных специалистов уделяется вопросам профилактики и раннего выявления сахарного диабета и ожирения. Стоит отметить, что 14 ноября традиционно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав сообщил о разработке в России инсулина в таблетках.
В прошлом месяце ведомство объяснило рост числа случаев сахарного диабета второго типа неправильным пищевым поведением и малоподвижным образом жизни граждан.
Летом вице-премьер Татьяна Голикова заявила о столкновении около 37% взрослого населения страны с онкологией, диабетом второго типа, нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.