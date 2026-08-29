Гинцбург сообщил о подготовке вакцин от меланомы для 12 пациентов

Гинцбург заявил о подготовке вакцин от меланомы для 12 пациентов

Tекст: Катерина Туманова

Специалисты синтезировали вакцины для терапии меланомы, предназначенные для 12 пациентов. Осенью препараты планируется передать в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для введения онкобольным.

«Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин, они не только составлены, но и синтезированы», – сказал Гинцбург РИА «Новости».

Он уточнил, что создание этих вакцинных препаратов уже на завершающих этапах. В сентябре-октябре их планируют передать центру имени Герцена. По словам Гинцбурга, до конца года лечение могут начать еще восемь или более пациентов.

В апреле текущего года в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике ввели персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак».

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Гинцбург анонсировал создание трех новых вакцин от рака. Полный курс терапии отечественной вакциной против рака кожи займет около шести месяцев.