Медспециальности заняли первое место по числу стобалльников ЕГЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, прием на медицинские специальности в российских вузах лидирует по числу абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ и стобалльниками, передает ТАСС.

Музаев сообщил, что «медицинское образование у нас на первом месте» в этой категории, а среди победителей олимпиад эта специализация занимает седьмое место.

Музаев отметил, что подготовить сильного специалиста из слабого абитуриента невозможно: Он подчеркнул, что лечебное дело остается одной из самых престижных и конкурентных специальностей среди поступающих.

Сейчас в России 160 государственных и 34 частных вуза имеют право обучать по медицинским программам. При этом, по словам Музаева, 21% частных вузов не обладают государственной аккредитацией. Он уточнил, что у выпускников таких вузов документы негосударственного образца, а программы «не пользуются большим успехом».

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