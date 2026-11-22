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Саудовская Аравия подверглась ракетной атаке из Йемена
ПВО Саудовской Аравии сбила запущенную из Йемена ракету
Силами противовоздушной обороны уничтожена баллистическая ракета, запущенная из Йемена в направлении западной части Саудовской Аравии, сообщил представитель арабской коалиции против хуситов Турки аль-Малики.
«Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную террористическим ополчением хуситов в направлении западного региона», – заявил аль-Малики в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу арабская коалиция уничтожила три выпущенные йеменскими мятежниками баллистические ракеты.
В пятницу хуситы атаковали электростанцию в Эш-Шукайке и порт города Джизан на юге Саудовской Аравии.
Военный представитель движения «Ансар Алла» пригрозил нанести удары по порту Джидда.