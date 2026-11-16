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В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера
Press TV: В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера
Два танкера подорвались на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
«Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что еще два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, пытаясь пересечь его по несанкционированному южному маршруту», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
Отмечается, что с воскресенья шесть танкеров сгорели или затонули.
Судоходство в Ормузском проливе было ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран требует снятия американской блокады и санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись.
В субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.
В прошлый вторник в Ормузском проливе подорвался третий за день танкер при попытке пройти по несанкционированному маршруту.