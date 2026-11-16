Продажи коллагена в России выросли почти в два раза за девять месяцев

Россияне приобрели 3,49 млн упаковок коллагена за девять месяцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Показатель реализации этой добавки увеличился на 68,6%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков ЦРПТ.

По данным экспертов, средняя стоимость одной упаковки заметно снизилась. Если в 2025 году она составляла около 1798 рублей, то в 2026 году цена опустилась до 1405 рублей.

Безоговорочным лидером по потреблению коллагена стала Москва, где на 10 тыс. человек было продано 1653 упаковки. На втором месте с более чем четырехкратным отставанием расположилась Томская область с показателем в 380 упаковок. В пятерку регионов с наибольшим спросом также вошли Новосибирская и Калужская области, а также Удмуртия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сокращении продаж просроченной продукции в России в 41 раз благодаря введению обязательной маркировки товаров.

В марте количество онлайн-покупок талисманов и защитных товаров в стране выросло более чем вдвое.

В январе в России выявили значительный рост спроса на обереги и осиновые колья.